Brigitte Bardot: « Je n’ai pas peur de la mort. Quand je vois le monde aujourd’hui, mourir est une délivrance. »

Brigitte Bardot s’est livrée dans un entretien téléphonique accordé à nos confrères de BFMTV. À 90 ans, l’une des dernières légendes vivantes françaises a évoqué son quotidien, sa vision de la mort, sans oublier bien évidemment de rendre un hommage à Alain Delon.

Après avoir connu un épisode de détresse respiratoire en 2023, l’actrice a assuré à BFMTV « à merveille ». Depuis sa maison de La Madrague, à Saint-Tropez, elle a confié qu’elle se sentait en pleine forme : « J’ai un tempérament incroyable, difficile à éteindre. J’ai beaucoup de chance ! »

Bien qu’elle ait tourné le dos au cinéma en 1973 pour se consacrer à la cause animale, Brigitte Bardot assure être toujours très active. Chaque après-midi, entre 13h et 18h, elle affirme prendre du temps pour écrire et « travailler » : « Je réponds à mon courrier, je traite des dossiers importants pour les animaux. Tous les jours ! En revanche, mes matinées ressemblent à celles de n’importe quelle femme qui s’occupe de sa maison. »

La mort, une « délivrance »…

Dans son interview, Brigitte bardot a également évoqué avec émotion la disparition de son ami de toujours, Alain Delon, décédé en août dernier. « Sa mort m’a bouleversée. Il me manque terriblement. On partageait la même sensibilité. Je n’ai plus personne. Ils sont tous partis. »

Malgré la solitude qui l’accompagne désormais, l’ex-actrice affirme qu’elle s’en accommode : « J’ai fait une croix sur une grande partie de l’humanité. Elle m’a trop déçue. J’ai peur de ce que devient le monde. »

Pour terminer, Brigitte Bardot a abordé le thème de la mort. À l’aube de ses 91 ans, elle ne la redoute pas : « La mort a toujours fait partie de ma vie. Je n’en ai pas peur. Quand je regarde le monde tel qu’il est aujourd’hui, je trouve que mourir est presque une délivrance. »