Brad Pitt de retour en Cliff Booth dans “Once Upon a Time in Hollywood 2” mais sans Tarantino

Le cascadeur le plus cool du cinéma revient… mais sous la direction d’un autre maître. Alors que la suite de Once Upon a Time… in Hollywood a été officialisée par plusieurs médias américains, c’est une annonce de taille qui accompagne le projet : Quentin Tarantino, qui a signé le film original, n’en assurera pas la réalisation. À la surprise générale, c’est David Fincher qui prendra les commandes de cette suite très attendue, produite par Netflix.

Un film événement… sans son créateur à la mise en scène

En 2019, Once Upon a Time… in Hollywood célébrait avec mélancolie et flamboyance le Los Angeles des années 1960, décrochant notamment un Oscar pour Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth. C’est ce personnage, vétéran énigmatique et cascadeur de l’ombre, qui sera au cœur de la suite, écrite malgré tout par Quentin Tarantino lui-même. Le scénario, déjà bouclé selon The Hollywood Reporter, devrait s’inspirer en partie du roman que Tarantino avait tiré de son propre film en 2021, et dans lequel il développait longuement la backstory de Cliff Booth.

L’absence du cinéaste derrière la caméra s’explique : fidèle à son idée de clore sa carrière après dix films, Tarantino a renoncé à tourner The Movie Critic, son projet final longtemps pressenti. Il se contente donc ici du rôle de scénariste, laissant à David Fincher — avec qui Netflix entretient une collaboration étroite depuis Mindhunter ou The Killer — le soin de mettre en scène cette suite. Le film sera en exclusivité sur la plateforme Society+ aux États-Unis, et probablement réservé au streaming en France via Netflix, sans passage par les salles.

Brad Pitt et Fincher, des retrouvailles très attendues

Ce nouveau chapitre marquera la quatrième collaboration entre Brad Pitt et David Fincher, après Seven, Fight Club et L’Étrange Histoire de Benjamin Button. Autant dire que les attentes sont immenses. Pour l’instant, rien n’indique si Leonardo DiCaprio (Rick Dalton) ou Margot Robbie (Sharon Tate) seront de retour, bien que le film soit présenté comme une suite directe.

Avec un casting iconique, un scénariste légendaire et un réalisateur réputé pour son exigence esthétique et sa noirceur, Once Upon a Time in Hollywood 2 s’annonce comme un projet singulier, entre nostalgie et réinvention. Une suite inattendue, sur une plateforme inattendue, qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu hollywoodien.