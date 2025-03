Brad Pitt dans “F1” : une immersion à grande vitesse dans le monde de la Formule 1

Brad Pitt s’invite sur la grille de départ avec F1, le nouveau film de Joseph Kosinski, attendu sur les écrans le 25 juin. Après avoir plongé les spectateurs dans les cieux avec Top Gun: Maverick, le réalisateur troque les avions de chasse pour les monoplaces, promettant une immersion spectaculaire dans l’univers ultra-compétitif du championnat du monde de Formule 1.

Dans cette production soutenue par Apple et coproduite par le septuple champion du monde Lewis Hamilton, Brad Pitt incarne Sonny Hayes, un ancien pilote qui reprend du service au sein de l’écurie fictive Apex Grand Prix (APXGP). Il devra composer avec la nouvelle étoile montante du circuit, Joshua Pearce, joué par Damson Idris. Entre rivalité et transmission, leur relation sera au cœur du récit, ponctué de scènes de course tournées en conditions réelles, directement sur les circuits du championnat.

La bande-annonce, dévoilée le 13 mars, coïncide avec le début de la nouvelle saison de F1, qui reprend ce week-end à Melbourne. Un timing parfait pour capter l’attention des fans de course automobile. Les premières images laissent entrevoir un réalisme saisissant, avec des plans difficilement différenciables des retransmissions télévisées des véritables Grand Prix. Tourné lors de courses officielles et en collaboration avec la F1, F1 s’annonce comme une expérience cinématographique haletante, où Brad Pitt prouve une fois de plus sa capacité à s’immerger dans des rôles exigeants.