Bond spectaculaire du Brésilien Fonseca dans le classement mondial de tennis

Le Brésilien João Fonseca a réalisé une progression impressionnante au classement ATP, grimpant de 31 places pour atteindre la 68ᵉ position, après son premier sacre à Buenos Aires.



Âgé de seulement 18 ans, Fonseca a brillamment surmonté la pression du public argentin et les défis du tournoi pour s’imposer face à quatre joueurs locaux. En finale, il a battu Francisco Cerúndolo en deux sets (6-4, 7-6 [7-1]), après avoir éliminé le Serbe Laslo Djere en demi-finale.



En haut du classement, aucune modification n’a été enregistrée : l’Italien Jannik Sinner conserve la première place, malgré une perte de points liée à sa suspension de trois mois pour dopage. Un accord avec l’Agence mondiale antidopage (AMA) lui a permis d’éviter une sanction plus lourde, limitant son absence sur les courts jusqu’au 4 mai, alors qu’il risquait jusqu’à deux ans de suspension après des contrôles positifs au clostébol.



Sinner devance toujours l’Allemand Alexander Zverev et l’Espagnol Carlos Alcaraz, respectivement classés deuxième et troisième. Le top 10 n’a connu qu’un seul changement : Daniil Medvedev a gagné deux places pour se hisser au sixième rang après sa demi-finale à Marseille, reléguant l’Australien Alex De Minaur deux places plus bas en raison de son absence la semaine précédente.



Le Français Ugo Humbert, vainqueur du tournoi de Marseille, a atteint la 14ᵉ position. Son adversaire en finale, le Serbe Hamad Medjedovic, a fait un bond de 23 places, atteignant le 73ᵉ rang, son meilleur classement à ce jour.



De son côté, Miomir Kecmanovic a gagné 14 places après son triomphe à Delray Beach, grimpant au 42ᵉ rang, tandis que son finaliste, l’Espagnol Alejandro Davidovich, fait son entrée dans le top 50.



Classement WTA :

Chez les dames, Amanda Anisimova (23 ans) a intégré le top 20 pour la première fois grâce à sa victoire au tournoi WTA 1000 de Doha, ce qui lui a permis de progresser de 23 places et d’atteindre la 18ᵉ position mondiale.



Sa finaliste, Jelena Ostapenko (27 ans), battue en deux sets (4-6, 3-6), occupe désormais la 26ᵉ place.



Aryna Sabalenka, éliminée dès le deuxième tour à Doha, conserve néanmoins son statut de numéro un mondiale, suivie par la Polonaise Iga Swiatek (demi-finaliste) et l’Américaine Coco Gauff, elle aussi sortie au deuxième tour.