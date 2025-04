Blue Origin révèle la cause du problème survenu lors du premier lancement de sa fusée lourde

Le journal SpaceNews a rapporté que Blue Origin a terminé ses enquêtes sur l’incident survenu lors du premier lancement d’essai de sa fusée lourde New Glenn.

Selon le journal, l’enquête de Blue Origin a révélé que l’échec de l’atterrissage en douceur du premier étage réutilisable de la fusée sur la plateforme dans l’Atlantique était dû à l’impossibilité de rallumer ses moteurs, ce qui a entraîné sa perte. Après l’analyse de l’incident, l’entreprise a identifié des mesures correctives destinées à éviter la répétition de tels problèmes à l’avenir.

Le premier vol d’essai de la fusée New Glenn a eu lieu en janvier dernier.

En février, Blue Origin a annoncé que le deuxième lancement devrait avoir lieu à la fin du printemps 2024.

Toujours en février, SpaceNews a rapporté une déclaration du PDG de l’entreprise, Dave Limp, selon laquelle le module Blue Moon, développé par Blue Origin, devrait réaliser un atterrissage en douceur sur la Lune en 2025.

Il est à noter que New Glenn est une fusée lourde réutilisable, développée par Blue Origin pour rivaliser avec les Falcon 9 et Starship de SpaceX. Elle mesure 98 mètres de haut et 7 mètres de diamètre, et est conçue pour transporter des charges utiles pouvant atteindre 45 tonnes en orbite terrestre basse.