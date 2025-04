Sortie de la saison 7 de Black Mirror : six épisodes inédits pour dénoncer les dérives technologiques

Deux ans après sa dernière diffusion, Black Mirror est de retour sur Netflix avec une saison 7 très attendue. Toujours imaginée par Charlie Brooker, la série dystopique propose six nouveaux épisodes dont un séquel inédit. Ce nouveau chapitre entend renouer avec l’ADN originel de la série : une critique acérée de notre rapport à la technologie, teintée d’émotion et de malaise.

Une saison entre futur numérique et nostalgie

Lancée le 10 avril 2025, cette septième saison signe un retour à la satire sociale qui a fait le succès de Black Mirror depuis ses débuts en 2011 sur Channel 4, avant son passage sur Netflix en 2016. Chaque épisode offre une histoire indépendante, dans des univers où l’innovation technologique se retourne contre l’humain, souvent par une simple dérive ou maladresse. Comme l’expliquait son créateur à l’AFP fin mars lors du festival Séries Mania à Lille : « Il y a une maladresse ou une série de conséquences. La série ne dit pas que la technologie est mauvaise, mais elle questionne notre manière de l’utiliser. »

Cette saison, Brooker a choisi de croiser regards vers l’avenir et clins d’œil au passé. Les récits convoquent à la fois l’intelligence artificielle, des objets rétro comme les Polaroids ou les vieux films en noir et blanc, et même des univers inspirés de séries de science-fiction vintage. Le casting est, une nouvelle fois, à la hauteur de la réputation de la série, avec notamment Paul Giamatti, Emma Corrin, Rashida Jones et Issa Rae.

Un épisode suite et une campagne virale

Parmi les six épisodes inédits figure un événement notable : pour la première fois, un épisode de Black Mirror fait l’objet d’une suite. Il s’agit de USS Callister : Au cœur d’Infinity, prolongement de l’épisode culte USS Callister diffusé en 2017, qui parodiait l’univers de Star Trek. Les autres épisodes, tels que Des gens ordinaires, Bête Noire ou Hôtel Rêverie, promettent des scénarios inédits mêlant tension, émotion et critique sociale. Le premier, notamment, évoque un traitement médical révolutionnaire qui finit par emprisonner un couple dans une logique commerciale implacable.

Netflix a orchestré une campagne promotionnelle immersive, notamment sur TikTok, où des vidéos montrant des individus figés avec un dispositif lumineux sur la tempe ont intrigué les internautes. Une façon de rappeler que Black Mirror continue de brouiller les frontières entre fiction et réalité.

Après le succès mondial de la saison 6 — plus de 11 millions de vues en une semaine selon Netflix —, cette nouvelle saison s’inscrit dans la continuité : provoquer, faire réfléchir, mais surtout faire frissonner. Les six épisodes, ainsi que les précédentes saisons, sont disponibles en streaming sur la plateforme depuis le 10 avril.