Benjamin Dierstein remporte le prix Landerneau du polar 2025 pour “Bleus, Blancs, Rouges”

Le prix Landerneau du polar 2025 a été attribué à Benjamin Dierstein pour son roman Bleus, Blancs, Rouges, publié en février aux Éditions Flammarion. Cette fresque historique mêlant enquête policière et scandales politiques plonge le lecteur dans la France de la fin des années 1970, une période marquée par les tensions terroristes et les affaires d’État.

Présidé cette année par Alice Pol, le jury a salué « une traque policière haletante doublée d’une plongée sans concession dans les coulisses du pouvoir », selon un communiqué relayé par l’AFP. Le récit met en scène deux jeunes inspecteurs chargés de retrouver un trafiquant d’armes, épaulés par un brigadier infiltré et un mercenaire évoluant dans le Paris nocturne. Ce premier tome d’une saga historique met en scène des figures bien réelles, parmi lesquelles Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Mesrine, Alain Delon ou encore Omar Bongo.

Originaire de Lannion, Benjamin Dierstein s’est déjà distingué avec une trilogie remarquée sur la France contemporaine (La Sirène qui fume, La Défaite des idoles, La Cour des mirages). Il est également directeur artistique du label de musique électronique Tripalium Corp. Grâce à cette distinction, l’auteur reçoit une dotation de 6 000 euros et une mise en avant dans les 232 Espaces Culturels E.Leclerc, un atout majeur pour accroître la visibilité de son ouvrage.

Avec cette récompense, Benjamin Dierstein succède à Sébastien Vidal, lauréat 2024 pour De neige et de vent (Le Mot et le Reste). Ce prix, créé en 2012, distingue chaque année un roman francophone alliant suspense, qualité littéraire et potentiel grand public.