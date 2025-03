Bazhikian : Israël tue publiquement et accuse les autres de terrorisme

Le président iranien, Massoud Bazhikian, a déclaré qu’Israël avait réalisé les assassinats les plus publics, puis accusait les autres de terrorisme. Il a ajouté qu’il attendait avec impatience la participation héroïque du peuple iranien à la « Journée de Jérusalem » qui a lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan.

Il s’est également demandé comment ceux qui bombardent les femmes, les enfants et les vieillards, commettent des massacres, pouvaient apparaître devant les caméras et parler avec insolence de paix, selon ses propos.

Ce jeudi, l’armée d’occupation israélienne a intensifié ses frappes aériennes, ses bombardements d’artillerie et ses opérations de démolition de maisons à travers la bande de Gaza, ce qui a entraîné la mort de 10 Palestiniens dans le cadre de la guerre d’extermination qui dure depuis 16 mois.

Depuis la reprise du génocide contre le peuple palestinien à Gaza, le 18 mars dernier, l’occupation israélienne a tué plus de 840 Palestiniens et blessé près de 2000, dont la majorité sont des enfants et des femmes, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Les Nations Unies ont déclaré qu’environ 124 000 Palestiniens avaient à nouveau été déplacés après que Israël ait repris ses attaques contre Gaza et émis des « ordres d’évacuation ».

Avec un soutien américain absolu, l’occupation israélienne commet depuis le 7 octobre 2023 un génocide à Gaza, faisant plus de 164 000 martyrs et blessés palestiniens, dont la majorité sont des enfants et des femmes, et plus de 14 000 disparus.