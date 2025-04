Bayonne : le cirque flambe, les enfants brûlent

Un brasero, une flamme de trop et deux enfants en feu. À Bayonne, le spectacle n’a pas eu lieu ce dimanche : il a été remplacé par une scène de chaos digne d’un film catastrophe. Une explosion a retenti en pleine après-midi dans le parc de Mousserolles, à deux pas du chapiteau monté par la troupe toulousaine « Le Bruit ». Deux enfants de 5 et 8 ans ont été grièvement brûlés. L’un d’eux est toujours hospitalisé. Une personne a été placée en garde à vue.

Une scène d’horreur sous le chapiteau

Le spectacle avait pourtant tout pour séduire les familles. Depuis une dizaine de jours, la compagnie s’était installée dans le parc. Mais ce dimanche, vers 16h30, un membre de la troupe a visiblement pris des libertés avec la sécurité. Il aurait versé un liquide inflammable sur un brasero placé devant l’entrée du chapiteau. Mauvais timing ou méconnaissance des risques ? L’effet a été immédiat : une explosion et un retour de flammes dévastateur. Des enfants présents à proximité ont été directement atteints. Une mère, témoin de la scène, a confié à nos confrères de Sud Ouest : « On s’est tourné vers le brasero, on a vu deux enfants avec les cheveux en feu ». L’instinct de survie s’est imposé : plusieurs personnes se sont jetées sur eux pour étouffer les flammes, avant même l’arrivée des secours.

Enquête ouverte et responsabilité pointée du doigt

L’un des enfants, un garçon de 5 ans, a pu sortir de l’hôpital dans la soirée. L’autre, une fillette de 8 ans, plus grièvement atteinte, est toujours hospitalisée. Le parquet de Bayonne a ouvert une enquête pour « blessures involontaires par violation délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ». Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. Pendant ce temps, le chapiteau est resté silencieux. Le spectacle a été annulé. Et la troupe devra désormais répondre d’une question brûlante : comment une mise en scène censée émerveiller a-t-elle pu tourner à l’accident évitable ?