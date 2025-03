Une batterie innovante: de l’énergie générée grâce aux déchets nucléaires

Dans une nouvelle avancée scientifique, une équipe de chercheurs de l’Université d’État de l’Ohio a réussi à développer une batterie innovante capable de générer de l’électricité à partir de déchets nucléaires, une étape qui représente une révolution dans le domaine de l’énergie durable et de la gestion des déchets radioactifs.

Énergie au cœur des déchets

La nouvelle batterie repose sur la capture du rayonnement émis par les déchets nucléaires et sa conversion en électricité, en utilisant une technologie qui combine des cristaux scintillants, qui transforment le rayonnement en lumière visible, et des cellules photovoltaïques qui convertissent la lumière en énergie électrique.

Au cours des expériences, la batterie a été testée avec du césium-137 et du cobalt-60, deux sous-produits bien connus des centrales nucléaires. La batterie a réussi à produire 288 nanoWatts lorsqu’elle a été exposée au césium-137, et la capacité a augmenté à 1,5 microWatts lorsqu’elle a utilisé du cobalt-60.

Nouvelles perspectives pour l’énergie propre

La principale caractéristique de cette batterie est qu’elle ne contient pas de matériaux radioactifs, mais exploite plutôt le rayonnement disponible dans l’environnement, ce qui la rend sûre et facile à utiliser, en particulier dans les entrepôts de déchets nucléaires, les réacteurs, l’espace profond, les profondeurs océaniques, et même dans les dispositifs de détection de haute précision.

Double solution : énergie durable et gestion intelligente des déchets

Cette batterie arrive à un moment où les pays du monde entier font face à des défis croissants dans la gestion des déchets nucléaires. Transformer ces déchets en source d’énergie représente un bond en avant vers une économie circulaire durable, où les déchets passent de fardeau écologique à ressource d’énergie propre.

Réalisations scientifiques mondiales

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Optical Materials : X, et les experts ont salué cette technologie comme une avancée majeure dans l’exploitation de l’énergie nucléaire.

Le professeur Raymond Kao, leader de l’équipe de recherche, a déclaré :

« Ce que nous avons accompli ne fournit pas seulement une source d’énergie durable à long terme, mais offre également une solution pratique à l’un des plus grands défis environnementaux, à savoir les déchets nucléaires. »

Vers un avenir plus durable

Bien que la technologie soit encore à ses débuts, les chercheurs sont optimistes quant à la possibilité d’élargir son utilisation à l’avenir, afin de fournir de l’énergie propre dans des zones isolées et reculées et de permettre aux capteurs et aux missions spatiales de fonctionner pendant des décennies sans maintenance.