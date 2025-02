Barcelone – découvrez les images de la fin des travaux du nouveau Camp Nou

Ce sera l’un des plus grands stades au monde. Une enceinte fabuleuse, capable d’accueillir 105 000 personnes ! De quoi générer son lot d’émotions pour les joueurs et faire la joie des supporters.

Le FC Barcelone est entré dans la dernière ligne droite des travaux de son nouveau Spotify Camp Nou. Le club a donc proposé ce mercredi des images des avancées des travaux. Cela prend forme. Le nouveau stade va faire fureur. Les socios (supporters-actionnaires) ont pu participer à une séance en visio afin d’obtenir plus d’informations.

Le calendrier de construction a été mis à jour. Le toit sera par exemple posé après la saison 2025/26. L’objectif reste de « rejouer des matchs de compétition officielle cette saison, avec une capacité partielle de plus de 60 000 spectateurs« .

Dés la mi-avril, la nouvelle pelouse pourra être installée, ce qui pourrait permettre de jouer dans cette enceinte dés les demi-finales de Ligue des Champions ou encore les derniers matchs de Liga.

Sur les images proposées aux socios et désormais au grand public via ce post sur X, on découvre en accéléré les multiples changements opérés. Un travail de longue haleine pour un résultat futur exceptionnel.