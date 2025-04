Baisse surprise des prix à la production aux États-Unis en mars

Les prix à la production aux États-Unis ont reculé de manière inattendue au mois de mars, en grande partie en raison d’une forte baisse des coûts de l’énergie. Toutefois, les analystes prévoient une accélération de l’inflation dans les mois à venir, alimentée par les droits de douane sur les importations.

Le Bureau des statistiques du travail du département du Travail américain a indiqué vendredi que l’indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale avait diminué de 0,4 % en mars, après une révision à la hausse à +0,1 % pour le mois de février.

Les économistes interrogés par Reuters s’attendaient au contraire à une hausse de 0,2 %, contre une stabilité initialement rapportée en février.

Sur une base annuelle, l’indice a augmenté de 2,7 % en mars, contre une hausse de 3,2 % en février.

Bien que le président Donald Trump ait suspendu cette semaine certains droits de douane réciproques pour 90 jours, il a en parallèle intensifié les tensions commerciales en relevant les droits de douane sur les produits chinois à 125 %. La Chine a riposté en appliquant une taxe équivalente. Par ailleurs, les tarifs de 10 % sur la majorité des importations américaines demeurent en place, de même que des taxes spécifiques de 25 % sur les voitures, l’acier et l’aluminium.

Cette pression tarifaire pourrait être partiellement atténuée par un ralentissement de la demande intérieure, comme l’a révélé le rapport sur les prix à la consommation pour mars, montrant une baisse des prix des billets d’avion, des chambres d’hôtel et des motels.

Les droits de douane ont également perturbé les marchés financiers et accru les anticipations d’inflation des consommateurs, augmentant le risque d’une récession économique l’année prochaine. La confiance des ménages et des entreprises a par ailleurs nettement reculé.

Le compte rendu de la réunion du Federal Reserve Board des 18 et 19 mars, publié mercredi, révèle que les responsables monétaires se sont dits de plus en plus préoccupés par le double risque d’accélération de l’inflation et de ralentissement de la croissance économique.

Les marchés s’attendent désormais à ce que la Réserve fédérale abaisse à nouveau ses taux directeurs en juin, après une pause dans les baisses en janvier, avec une projection globale de 100 points de base de réduction cette année. Le taux d’intérêt de référence se situe actuellement entre 4,25 % et 4,50 %.