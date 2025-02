Baisse des prix du pétrole en fin de semaine malgré les attentes d’un accord russo-ukrainien

Les prix du pétrole ont légèrement reculé vendredi, influencés par l’espoir d’un possible accord entre la Russie et l’Ukraine, qui pourrait atténuer la crise d’approvisionnement et entraîner une levée des sanctions contre Moscou.

Un impact modéré

Toutefois, cette baisse est restée contenue, en partie en raison du report de l’imposition de droits de douane américains, limitant ainsi les craintes d’un choc majeur sur les marchés.

Évolution des prix

Brent : en recul de 28 cents (-0,37 %), à 74,7 dollars le baril.

: en recul de 28 cents (-0,37 %), à 74,7 dollars le baril. WTI : en baisse de 55 cents (-0,77 %), à 70,74 dollars le baril.

Tendance hebdomadaire contrastée

Malgré le repli de vendredi, le Brent a progressé de 0,11 % sur la semaine, mettant fin à trois semaines de pertes. À l’inverse, le WTI a enregistré un repli hebdomadaire de 0,37 %.