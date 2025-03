Bagdad annonce la mort du numéro deux de l’état islamique

Le Premier ministre irakien, Mohammad Shiya al-Sudani, a annoncé hier (vendredi) que les forces de sécurité irakiennes avaient réussi à tuer le numéro deux de l’organisation « État islamique » lors d’une opération conjointe avec un service de renseignement kurde et des forces américaines.



Bien que l’Irak ait déclaré la défaite de l’organisation sur son territoire en 2017, ses cellules sont restées actives, menant des attaques sporadiques contre l’armée et la police.



Al-Sudani a déclaré via la plateforme « X » que « l’extrémiste Abdullah Maki Mislah Al-Rifai, surnommé Abu Khadijah, est l’un des terroristes les plus dangereux en Irak et dans le monde ».



Il a ajouté qu’Al-Rifai, qui avait été visé par des sanctions américaines à l’été 2023, « occupait le poste de ce que l’on appelle le wali de l’Irak et de la Syrie » dans l’organisation extrémiste.

Al-Sudani n’a pas précisé la date de la mort d’Al-Rifai, mais a salué l’opération menée par les services de renseignement irakiens en collaboration avec la coalition anti-Daech dirigée par les États-Unis en Irak.



De son côté, le Service de lutte contre le terrorisme a confirmé qu’une collaboration fructueuse entre les services de renseignement et le Conseil de sécurité du Kurdistan avait permis aux services de renseignement et à la commandement des opérations communes de localiser Al-Rifai.



Le service a indiqué dans un communiqué de presse que « le leader de Daech a été tué par une frappe aérienne réussie dans le désert d’Al-Anbar, suivie d’un débarquement aérien des forces spéciales, et selon des informations précises, sept suspects, dont deux femmes, ont été arrêtés. Cinq autres suspects ont été arrêtés à Erbil par les forces du Conseil de sécurité du Kurdistan ».



Le service de sécurité kurde a commenté l’annonce du Premier ministre irakien concernant la mort d’Al-Rifai en regrettant que le bureau d’Al-Sudani n’ait pas mentionné le rôle principal joué par le Conseil de sécurité du Kurdistan dans cette opération.



Le vice-commandant des opérations communes, le général de division Qais Al-Mohammadawi, a confirmé que les forces irakiennes « travaillent à éradiquer les bandes terroristes de Daech ».



Al-Mohammadawi a déclaré lors d’une conférence de presse que « Abdullah Maki occupait le poste de ce que l’on appelle le vice-calife général, et sa mort constitue une grande victoire en matière de sécurité ». Le chef du Service de lutte contre le terrorisme, le général de division Karim Al-Tamimi, a précisé que « Abdullah Maki portait plusieurs armes et des explosifs ».



L’importance d’Abu Khadijah

De son côté, le Commandement central américain (CENTCOM) a déclaré sur la plateforme « X » que « le 13 mars, les forces du Commandement central américain (CENTCOM), en coopération avec les forces de renseignement et de sécurité irakiennes, ont mené une frappe aérienne précise dans la province d’Al-Anbar en Irak, qui a tué le numéro deux de l’organisation Daech et commandant des opérations, Abdullah Maki Mislah Al-Rifai, connu sous le nom d’Abu Khadijah, ainsi qu’un autre membre de Daech ».



CENTCOM a ajouté : « En tant qu’amir de la commission chargée des décisions les plus importantes au sein de Daech, Abu Khadijah était responsable des opérations, de la logistique et de la planification exécutées par l’organisation au niveau international, et gérait une grande partie du financement des activités de Daech dans le monde entier ». CENTCOM a précisé dans son communiqué : « Après la frappe aérienne, les forces du Commandement central américain et les forces irakiennes se sont rendues sur le site de l’attaque, où elles ont trouvé les corps de deux membres de Daech. Les deux terroristes portaient des ceintures explosives non déclenchées et étaient armés. Les forces ont pu identifier Abu Khadijah par l’ADN collecté lors d’une précédente opération dont il avait survécu ».



Le général Michael Erik Kurilla, commandant du Commandement central américain, a déclaré : « Abu Khadijah était l’un des leaders les plus importants de Daech au niveau international. Nous continuerons à éliminer les terroristes et à démanteler leurs organisations qui menacent notre pays, nos troupes américaines, nos alliés et nos partenaires dans la région et au-delà. »



Le président américain Donald Trump a déclaré sur sa plateforme « Truth Social » : « Aujourd’hui, le leader fugitif de Daech en Irak a été tué. Nos combattants courageux l’ont poursuivi sans relâche. Sa vie misérable a été terminée, ainsi que celle d’un autre membre de Daech, en coordination avec le gouvernement irakien et le gouvernement du Kurdistan ».