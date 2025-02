Babette de Rozières quitte le parti d’Éric Ciotti en dénonçant un « mépris » pour l’Outre-mer

Babette de Rozières a annoncé son départ de l’Union des droites pour la République (UDR), le parti d’Éric Ciotti, qu’elle avait rejoint huit mois plus tôt. L’élue d’Ile-de-France et célèbre cheffe cuisinière critique un manque de réactivité et d’engagement, en particulier sur les questions liées à l’Outre-mer. « C’est un parti de technos ! Ces gens-là ne prennent pas de décision, ne répondent jamais aux messages », déplore-t-elle, ajoutant que le président du parti ignore totalement les enjeux ultramarins malgré ses alertes répétées.

Candidate sous l’étiquette LR-RN aux législatives de 2024 dans les Yvelines, Babette de Rozières avait récolté 28 % des voix au premier tour avant d’être battue par Aurélien Rousseau (NFP) au second. Ce départ marque un nouveau revirement dans son parcours politique, elle qui avait soutenu Anne Hidalgo en 2014, puis Valérie Pécresse avant de rompre avec elle en 2022, et même revendiqué un temps le soutien d’Emmanuel Macron avant de rallier Ciotti.

Cette défection fragilise un peu plus Éric Ciotti, dont la formation peine à s’imposer sur la scène politique. Déjà critiqué pour son alliance avec le Rassemblement national, il voit désormais une ancienne figure de son parti dénoncer son fonctionnement interne et son manque de vision. Son silence face aux critiques de Babette de Rozières pourrait accentuer le malaise au sein de l’UDR.

Fidèle à son image de femme engagée, Babette de Rozières pourrait chercher à se rapprocher d’un autre mouvement ou à créer un projet plus personnel, axé notamment sur la défense des territoires ultramarins.