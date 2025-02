Aya Nakamura de retour avec “Chimiyé”, un titre explosif avec Alpha Wann et Doums

Après plusieurs mois de discrétion, Aya Nakamura revient avec Chimiyé, un single dévoilé ce jeudi 20 février. Ce morceau, mêlant R&B et afrobeat, raconte l’histoire d’une femme qui refuse de se plier aux attentes de son partenaire et choisit sa propre liberté. Le clip, réalisé par Bastien Sablé, met en scène la chanteuse dans un décor entre Paris et la banlieue, où elle exprime son indépendance entourée de ses amies.

Cette sortie marque aussi une collaboration inattendue avec Alpha Wann et Doums, deux figures influentes du rap français. Un choix qui pourrait être interprété comme une réponse à la polémique née lors de l’émission Nouvelle École, où un candidat avait minimisé la légitimité d’Aya Nakamura dans le rap en la comparant à Alpha Wann. “Aujourd’hui, c’est elle l’artiste française la plus écoutée à l’international”, avait alors rappelé SCH.

Le titre Chimiyé intrigue également par son nom, qui reste un mystère. Certains y voient une référence à Shimmy Shimmy Ya d’Ol’ Dirty Bastard, tandis que d’autres y devinent un jeu de mots sur la chimie et l’attirance. Avec ce retour remarqué, Aya Nakamura semble préparer le terrain pour un éventuel nouvel album, alors que DNK, sorti en 2023, continue de marquer les esprits.