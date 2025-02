« Avoir menti pendant 13 ans, un secret lourd à porter » : Sonia Bompastor et Camille Abily font leur coming out

En couple dans la vie, en duo pour coacher Chelsea. Dans son autobiographie qui paraît ce mercredi 19 février, Sonia Bompastor, entraîneuse de Chelsea, décrypte sa formidable carrière et annonce publiquement qu’elle partage sa vie depuis 13 ans avec Camille Abily, son adjointe. De quoi faire avancer les moeurs.

Un coming out important. Le monde du football doit encore s’ouvrir. « On s’est rendu compte que d’avoir menti pendant 13 ans, c’est un secret lourd à garder », se confie Sonia Bompastor au journal L’Equipe.

Le fait de vivre à Londres et de coacher Chelsea ensemble les a sans doute aider à franchir le pas : « Avec le recul et nos différentes expériences, on se dit qu’il aurait fallu le révéler dès le départ. Je me suis dit également que c’était le bon moment de laisser une trace pour mes enfants (elles en ont quatre, âgés de 9 à 13 ans). La diversité est beaucoup mieux acceptée à Londres ».

Elle poursuit : « Révéler ma vie commune avec Camille, notre couple, après, comme je le dis dans mon livre, ces 13 ans de mensonge , c’est encore un sujet sur lequel aujourd’hui, on n’est pas tout à fait prêtes. Camille n’est pas ma femme au boulot. C’est mon duo, mon adjointe. Si vous posez la question aux membres du staff, je suis convaincue que ça ne se voit pas qu’on forme un couple« .

Camille Abily précise la pensée de sa compagne : « Il y a la pudeur, l’acceptation de soi. Ensuite, nous étions quand même deux joueuses connues. On était déjà beaucoup associées sur plein de choses. On n’avait pas envie que ce ne soit que ça. Ce ne sont pas des sujets que j’aime forcément aborder. Je pense que c’est une acceptation par soi-même déjà. Tout notre entourage, nos enfants, sont au courant, il n’y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas être la première à le dire à quelqu’un qui ne sait pas. Et pourtant, on a vraiment eu de la chance, ça s’est super bien passé.«

« Une vie de foot« , écrit par Farid Haroud, autobiographie de Sonia Bompastor (éditions Arthaud).