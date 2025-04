Avions militaires américains : un rejet net dans l’opinion suisse

Un nouveau sondage vient raviver le débat sur l’achat par la Suisse d’avions de chasse F-35 américains. Selon une enquête Tamedia réalisée fin mars, 66 % des Suisses se disent opposés à cette acquisition. Ce rejet dépasse les lignes partisanes traditionnelles, avec une majorité d’opinions défavorables aussi bien chez les électeurs de gauche que chez ceux de droite, y compris au sein de l’UDC, pourtant historiquement favorable à l’achat. Les raisons de cette défiance dépassent les seules considérations budgétaires ou techniques. L’image des États-Unis, fragilisée par les récentes tensions diplomatiques, pèse dans la balance. Alors que Washington vient d’imposer de nouvelles taxes sur les exportations suisses, 82 % des personnes interrogées affirment préférer des partenariats militaires européens. La Suisse romande, plus critique encore que la Suisse alémanique, reflète cette volonté de souveraineté technologique et d’indépendance stratégique.

Une stratégie militaire à rééquilibrer

Le rejet du F-35 n’équivaut pas pour autant à une remise en cause du rôle de l’armée. Au contraire, 42 % des sondés souhaitent augmenter le budget militaire, mais en redéployant les dépenses depuis d’autres secteurs comme l’asile ou l’aide au développement. Ce positionnement traduit une volonté de renforcer les capacités de défense tout en redéfinissant les priorités nationales. Une majorité relative soutient aussi un rapprochement stratégique avec l’Union européenne (77 %) et l’OTAN (71 %), tout en maintenant un attachement fort à la neutralité : seuls 37 % des Suisses souhaitent une adhésion formelle à l’Alliance atlantique. Dans un contexte géopolitique tendu, la population suisse envoie donc un message clair : elle veut renforcer sa sécurité, mais avec des moyens européens, et selon une logique qui respecte son indépendance et ses valeurs.