Avignon : une exposition permanente pour raconter l’histoire du Festival

Le 5 juillet 2025, la Maison Jean Vilar à Avignon inaugurera “Les clés du Festival”, première exposition permanente dédiée à l’histoire du Festival d’Avignon. Pensée comme un parcours immersif et accessible à tous, cette exposition de 350 m² revient sur près de 80 ans d’un événement devenu un pilier du théâtre mondial. Elle est conçue par l’historien Antoine de Baecque en partenariat avec la BnF et l’association Jean Vilar.

Au cœur du dispositif : les vingt premières années du festival, avec l’acte fondateur de 1947 et l’arrivée du TNP de Gérard Philipe en 1951, qui ont transformé la “Semaine d’art” en un rituel annuel majeur. Mille pièces d’archives – costumes, affiches, manuscrits, maquettes, captations – seront exposées, dont des trésors tels que le costume du Mahabharata de Peter Brook ou une planche manuscrite de Ciels de Wajdi Mouawad.

Pensée comme une installation évolutive, “Les clés du Festival” mettra également en lumière les grandes figures (Vitez, Mnouchkine, Bausch, Chéreau…), les liens entre le In et le Off, les résonances politiques du festival ou encore son rôle de laboratoire artistique. Le tout dans une scénographie jouant avec les codes du théâtre (tulle, lumière, son), pour offrir une plongée vivante et sensorielle dans cette aventure collective. Une initiative attendue depuis trente ans et appelée à durer.