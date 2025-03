Avant Liverpool-PSG, Joey Barton fait un doigt d’honneur aux Parisiens

Anglais et ancien marseillais, ça ne fait pas de lui un amoureux du PSG. Encore moins avant et le 8e de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris-SG à Anfield.

Le grincheux Joey Barton, 42 ans, n’a jamais eu la classe sur le terrain, ni en dehors… On le constate encore avec ce doigt d’honneur placé devant un bus parisien, ce mardi. L’ancien milieu marseillais a ajouté un « Allez L’OM » à son post sur X, histoire de satisfaire les supporters de l’ennemi juré, et de faire monter la pression avant le classico PSG-OM de dimanche soir…