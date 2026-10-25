Dakar 2027 : coup de théâtre, le rallye quitte l’Arabie saoudite et change de pays

Le Dakar 2027 ne se déroulera pas en Arabie saoudite, en raison de tensions sécuritaires croissantes au Moyen-Orient. Les organisateurs cherchent un nouveau pays d'accueil, avec une annonce imminente. Le rallye retournera toutefois en Arabie saoudite en 2028 pour célébrer sa 50e édition, affirmant la continuité de leur partenariat.

C’est un bouleversement majeur pour le rallye-raid le plus célèbre du monde. Amaury Sport Organisation (A.S.O.) et Saudi Motorsport Company (SMC) ont annoncé, dimanche 25 octobre 2026, que le Dakar 2027 ne se déroulera finalement pas en Arabie saoudite. Cette décision exceptionnelle intervient dans un contexte de fortes tensions sécuritaires au Moyen-Orient. La compétition est toutefois maintenue du 1er au 15 janvier 2027, dans un autre pays qui sera annoncé prochainement. Le rallye doit retrouver le royaume saoudien en 2028 pour sa 50e édition.

Le Dakar va connaître un changement de destination inattendu. Alors que l’édition 2027 devait se dérouler en Arabie saoudite du 1er au 15 janvier, les organisateurs ont officiellement décidé de renoncer à cette localisation. Dans un communiqué commun publié dimanche 25 octobre, Amaury Sport Organisation et Saudi Motorsport Company expliquent cette décision par les récents événements survenus dans la région. Le changement a été décidé en concertation avec la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto, avec le soutien de la Fédération internationale de l’automobile (FIA) et de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM). Les organisateurs insistent sur le caractère exceptionnel et temporaire de cette mesure. Il ne s’agit donc pas d’une annulation du Dakar, mais bien d’un déplacement de son édition 2027 vers un autre territoire. Un choix particulièrement important à un peu plus de deux mois du départ prévu de la compétition, alors que les écuries, les pilotes et les partenaires commerciaux préparent déjà leur participation.

Cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par une dégradation de la situation sécuritaire. L’Arabie saoudite a été confrontée ces derniers mois aux conséquences de l’intensification des tensions au Moyen-Orient, notamment aux attaques attribuées aux rebelles houthis du Yémen. Plusieurs événements sportifs internationaux organisés dans le royaume ont déjà été affectés par cette situation. Des compétitions de golf, de cyclisme et de sport automobile ont notamment fait l’objet de reports, d’annulations ou de changements de calendrier. Pour le Dakar, dont le parcours traverse de vastes régions désertiques et nécessite une importante organisation logistique, les exigences de sécurité sont particulièrement élevées. Chaque édition mobilise des centaines de véhicules, des équipes techniques, des infrastructures médicales, des moyens aériens et de nombreux personnels d’assistance. Dans ces conditions, la décision des organisateurs traduit la volonté de préserver le déroulement de la compétition tout en limitant les risques pour les participants. Le communiqué officiel ne détaille toutefois pas les incidents précis ayant motivé ce changement.

Un nouveau pays d’accueil attendu dans les prochains jours

La principale interrogation concerne désormais le futur territoire d’accueil du Dakar 2027. A.S.O. assure que la compétition aura bien lieu, mais n’a pas encore dévoilé le pays qui accueillera les concurrents. Cette annonce doit intervenir dans les prochains jours. Plusieurs informations circulent autour d’un éventuel retour du rallye sur le continent africain, notamment au Maroc, mais aucune destination n’a été officiellement confirmée. Un tel changement constituerait un nouveau chapitre dans l’histoire de cette compétition créée en 1978. Historiquement associée à un parcours reliant Paris à Dakar, au Sénégal, l’épreuve s’est longtemps disputée en Afrique avant de s’installer en Amérique du Sud en 2009, puis en Arabie saoudite à partir de 2020. Le choix du prochain pays d’accueil devra tenir compte de nombreux paramètres, parmi lesquels la sécurité, les infrastructures, la configuration des pistes et la capacité des autorités locales à accueillir une compétition internationale d’une telle ampleur. A.S.O. indique être déjà en contact direct avec les concurrents, les équipes et les partenaires pour les accompagner dans cette transition.

Pour les constructeurs et les écuries engagés, cette modification représente un défi organisationnel important. Les équipes préparent habituellement leur participation plusieurs mois à l’avance, en fonction des caractéristiques du terrain et des conditions climatiques attendues. Un déplacement vers un autre pays peut entraîner une révision des plans logistiques, des transports de véhicules et des stratégies sportives. Les pilotes devront également s’adapter à des paysages et à des profils d’étapes potentiellement différents de ceux rencontrés en Arabie saoudite. Sur le plan économique, ce changement concerne aussi les partenaires commerciaux, les diffuseurs et les organisateurs locaux, qui doivent coordonner la visibilité de leurs marques et leurs engagements contractuels avec le déroulement de l’événement. Les modalités financières de cette réorganisation n’ont pas été rendues publiques. Malgré ces incertitudes, A.S.O. affiche sa volonté de maintenir une compétition conforme aux standards habituels du Dakar, sans remettre en question son positionnement parmi les grands rendez-vous internationaux du sport automobile.

Le départ d’Arabie saoudite ne remet cependant pas en cause le partenariat engagé avec le royaume depuis plusieurs années. Les organisateurs confirment que le Dakar reviendra sur le territoire saoudien en janvier 2028 pour célébrer sa 50e édition. Depuis 2020, le pays a accueilli sept éditions consécutives, contribuant à transformer le parcours et l’identité de la compétition. Les vastes étendues désertiques, les dunes et les régions montagneuses ont constitué les principaux terrains de jeu des concurrents. L’organisation saoudienne a également participé au développement des infrastructures et à la visibilité internationale du rallye. A.S.O., Saudi Motorsport Company et la Fédération saoudienne de l’automobile et de la moto réaffirment leur intention de poursuivre cette coopération à long terme. La cinquantième édition, prévue en 2028, doit ainsi constituer un événement particulier pour les organisateurs et leurs partenaires. D’ici là, tous les regards se tournent vers l’annonce de la nouvelle destination du Dakar 2027, qui déterminera les conditions dans lesquelles se déroulera l’une des éditions les plus inhabituelles de son histoire.