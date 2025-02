Australie : La Chine n’a pas fourni de justifications satisfaisantes pour la notification tardive des exercices à munitions réelles

L’Australie a reproché à la Chine de ne pas avoir fourni d’explications satisfaisantes concernant la notification tardive d’un exercice à munitions réelles dans les eaux situées entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ce qui a conduit les compagnies aériennes à modifier leurs itinéraires, selon Reuters.



Le ministre de la Défense, Richard Marles, a précisé que le gouvernement n’avait toujours pas reçu de réponse adéquate de la Chine concernant la notification des exercices, qu’il a qualifiés de perturbateurs pour le trafic aérien commercial.



Marles a ajouté, lors d’une interview sur la chaîne « Nine Entertainment », que généralement, un préavis de 12 à 24 heures est donné pour ce type d’activités, et a souligné qu’une réponse satisfaisante devrait expliquer pourquoi ce n’a pas été le cas.



Après que la Chine a annoncé des exercices militaires à munitions réelles au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, des compagnies aériennes telles que Qantas, Emirates et Air New Zealand ont modifié leurs vols entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande vendredi dernier.



Le gouvernement de Canberra a déclaré que les forces de défense australiennes avaient confirmé qu’aucun danger immédiat ne menaçait les actifs australiens ou néo-zélandais.



Le Premier ministre Anthony Albanese a affirmé aujourd’hui, lors d’une intervention sur ABC, que la Chine avait respecté le droit international et qu’il était important de ne pas insinuer le contraire.



Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a précisé que les exercices militaires avaient été réalisés selon les normes de sécurité, les pratiques professionnelles, et en conformité avec les lois et pratiques internationales pertinentes.