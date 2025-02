« Augmentation du bilan des violentes tempêtes aux États-Unis. »

Le nombre de victimes des violentes tempêtes ayant frappé le centre et l’est des États-Unis a atteint au moins 14 morts, après des inondations, des vents violents et des températures glaciales qui ont dévasté la région.



Le Service météorologique national a averti lundi qu’une tempête hivernale accompagnée d’air polaire pourrait provoquer un « gel inédit », avec des températures ressenties pouvant atteindre -60°F (-51°C) dans le Montana et le Dakota du Nord. Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé sur les réseaux sociaux que le nombre de morts dans l’État était monté à 12, contre huit la veille.



Le gouverneur de la Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a également précisé qu’au moins une personne était décédée dans son état à cause des intempéries et que plusieurs autres étaient toujours portées disparues. Une victime a aussi perdu la vie à Atlanta, en Géorgie, lorsqu’un arbre géant est tombé sur sa maison dimanche matin.



Beshear a indiqué lors d’une conférence de presse que la plupart des victimes du Kentucky étaient mortes noyées après avoir été piégées dans leurs véhicules par des eaux de crue qui ont rapidement englouti les routes. Parmi les victimes, on comptait une mère et son enfant. Le gouverneur a exhorté la population à éviter de circuler, l’état d’urgence ayant été déclaré à la fois localement et au niveau fédéral.



Les équipes de secours ont réussi à sauver plus de mille personnes en 24 heures. Le Service météorologique a mis en garde lundi, signalant que l’air polaire intense continuerait de toucher le centre-nord des États-Unis, s’étendant vers le sud et l’est dans les jours à venir.



Bien que l’électricité ait été rétablie pour plusieurs milliers de foyers lundi, plus de 50 000 foyers demeuraient privés d’électricité en Virginie-Occidentale, en Pennsylvanie et au Maryland, d’après « PowerOutage.us ».