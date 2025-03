Au moins 50 morts dans un incendie dans une discothèque en macédoine du nord

Au moins 50 personnes ont été tuées dans un incendie qui s’est déclaré dans une discothèque en Macédoine du Nord, où plus de mille personnes étaient rassemblées pour assister à un concert, selon l’agence de presse officielle dimanche.



L’agence a rapporté que le ministère de l’Intérieur a déclaré : « Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans une discothèque à Kočani », une ville située à environ 100 kilomètres à l’est de Skopje, où « environ 1 500 personnes assistaient à un concert ».



L’agence macédonienne du Nord a indiqué que l’incendie a ravagé la discothèque « Palace » dans cette ville d’environ 30 000 habitants, lors d’un concert du groupe « DNK », un groupe de hip-hop très populaire dans le pays.



Le public du concert, qui avait débuté à minuit, était composé en grande partie de jeunes.



Le site d’information « SDK » a rapporté que l’incendie s’est déclaré vers trois heures du matin (02h00 GMT). Il a également indiqué, citant la Direction de la protection et du sauvetage ainsi que le Centre de gestion des crises, que « plus de 100 jeunes ont été blessés ».



Selon les rapports, les blessés ont été transportés vers des hôpitaux à Kočani et à Štip. L’incendie aurait pu être causé par l’utilisation de feux d’artifice, selon certaines sources médiatiques.