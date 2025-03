Au moins 26 morts suite à des tornades violentes frappant les États-Unis

Des tornades violentes ont frappé plusieurs régions des États-Unis, entraînant la destruction d’écoles et le renversement de camions dans plusieurs États, dans le cadre d’une tempête massive qui a fait au moins 26 morts, avec une intensification des conditions climatiques sévères attendue tard dans la soirée de samedi.



Le nombre de victimes a augmenté après que la patrouille de l’autoroute du Kansas ait annoncé la mort de 8 personnes dans une collision massive impliquant au moins 50 véhicules sur l’autoroute à la suite d’une tempête de poussière dans le comté de Sherman, vendredi.



L’État du Missouri a enregistré le plus grand nombre de décès, avec des tornades éparses qui ont frappé la nuit et causé la mort d’au moins 12 personnes, selon les autorités. Parmi les victimes, un homme a été tué lorsque une tornade a détruit sa maison, selon l’agence Associated Press.



Jim Akers, médecin légiste du comté de Butler, a déclaré : « La maison n’est plus reconnaissable en tant que maison, il ne s’agit que de débris éparpillés. Nous avons dû marcher sur les murs parce que le sol était complètement retourné. »



Dans l’État de l’Arkansas, les responsables ont indiqué que 3 personnes sont mortes dans le comté d’Independence, et 29 autres ont été blessées dans 8 autres comtés alors que les tempêtes traversaient l’État.



La gouverneure de l’Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, a écrit sur la plateforme « X » : « Nos équipes travaillent à évaluer les dégâts causés par les tornades de la nuit dernière, et il y a des intervenants sur le terrain pour fournir de l’aide. »



Huckabee Sanders et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, ont déclaré l’état d’urgence.



Kemp a indiqué qu’il avait pris cette mesure en prévision de conditions météorologiques plus dangereuses samedi soir.



Par ailleurs, les autorités ont rapporté vendredi la mort de 3 personnes dans des accidents de la route lors d’une tempête de poussière à Amarillo, dans le comté de Texas Panhandle.



Les décès sont survenus dans le cadre d’un vaste système orageux qui se déplaçait à travers le pays, provoquant des tempêtes de poussière mortelles et allumant plus de 100 incendies de forêt.



Les prévisions météorologiques ont annoncé que les conditions climatiques extrêmes affecteraient une zone habitée par plus de 100 millions de personnes, avec des vents soufflant à 130 km/h, depuis la frontière canadienne jusqu’au Texas, avec des risques de tempêtes de neige au nord et de feux de forêt dans le sud sec et chaud.