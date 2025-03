Au milieu des tensions de la guerre commerciale... Goldman Sachs et Bank of America relèvent leurs prévisions pour l’or

Goldman Sachs a relevé mercredi ses prévisions pour le prix de l’or à la fin de 2025, estimant qu’il atteindra 3 300 dollars l’once, contre une précédente prévision de 3 100 dollars. La banque d’investissement prévoit désormais une fourchette cible comprise entre 3 250 et 3 520 dollars l’once.

Elle a justifié cette révision par des flux plus élevés que prévu des fonds négociés en bourse (ETF) ainsi que par la demande continue des banques centrales, qui restent des facteurs clés de soutien au prix du métal précieux.

Goldman Sachs a également relevé son estimation de la demande des banques centrales, anticipant désormais des achats de 70 tonnes métriques d’or par mois, contre 50 tonnes précédemment estimées. Cette révision repose sur l’incertitude croissante entourant la politique des États-Unis et sur l’hypothèse que la Chine pourrait maintenir son rythme d’achats élevés d’or au cours des trois à six prochaines années.

La banque a ajouté : « Du côté des ETF aurifères, nos économistes américains anticipent toujours deux baisses de taux de 25 points de base chacune par la Réserve fédérale en 2025, ainsi qu’une réduction supplémentaire au premier semestre 2026. Ces ajustements soutiennent notre scénario de référence pour les flux d’ETF sur l’or. »

L’or franchit la barre des 3 000 dollars l’once

L’or au comptant a dépassé les 3 000 dollars l’once plus tôt ce mois-ci, atteignant plusieurs records historiques et enregistrant une hausse de plus de 15 % depuis le début de l’année. Cette flambée impressionnante est alimentée par les inquiétudes croissantes liées aux conséquences économiques et géopolitiques des politiques commerciales du président américain Donald Trump.

L’incertitude entourant les tarifs douaniers imposés par Trump, marqués par des changements soudains et des reports imprévus, a renforcé l’attrait de l’or en tant qu’actif refuge.

Bank of America revoit également ses prévisions à la hausse

Cette révision de Goldman Sachs fait suite à une décision similaire de Bank of America, qui a relevé ses prévisions de prix pour l’or en 2025 et 2026. La banque a souligné que l’incertitude persistante autour des politiques commerciales américaines continuerait de soutenir les prix à court terme.

Bank of America prévoit désormais un prix moyen de l’or de 3 063 dollars l’once en 2025 et 3 350 dollars l’once en 2026, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 2 750 dollars et 2 625 dollars respectivement.