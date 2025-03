Au milieu des discussions sur une trêve... l'émissaire de Trump arrive en Russie

L’avion de l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Whitcoff, est arrivé en Russie.

La visite de Whitcoff a été précédée par la première visite du président russe Vladimir Poutine aux forces russes dans la région de Koursk, à l’ouest du pays, hier mercredi, de manière inattendue et vêtu d’un uniforme militaire. Il a ordonné aux troupes de poursuivre leur progression rapide et de reprendre le reste de la région aux forces ukrainiennes. La visite de Poutine est intervenue après que Washington lui a demandé d’examiner une proposition de cessez-le-feu de 30 jours soutenue par l’Ukraine, et après que les forces russes ont repris davantage de territoires à Koursk, forçant les forces ukrainiennes à battre en retraite et à abandonner la ville de Souja.

La Russie présente à Washington une liste de conditions pour approuver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine

Deux sources bien informées ont indiqué que la Russie avait soumis aux États-Unis une liste d’exigences pour approuver un accord mettant fin à la guerre en Ukraine et réajustant les relations avec Washington. Les demandes exactes de la Russie ne sont pas encore claires, ni si elle est prête à entamer des pourparlers de paix avec Kiev avant de les accepter.

Les sources ont ajouté que des responsables russes et américains avaient discuté de ces conditions lors de réunions en présentiel et en ligne au cours des trois dernières semaines.

« Il est probable que Poutine accepte une trêve avec l’Ukraine »

Le site « Bloomberg » a rapporté, citant une source bien informée, qu’il est probable que Poutine tente de retarder l’approbation d’un cessez-le-feu afin de garantir les meilleures conditions pour Moscou, mais qu’il finira par accepter une trêve avec l’Ukraine après s’être assuré de l’imposition de ses conditions.

Le Kremlin considère que le cadre de l’accord convenu entre Washington et Kiev est inacceptable. La source a ajouté au site que « les responsables russes n’ont pas discuté avec leurs homologues américains de l’accord accepté par la délégation ukrainienne ».