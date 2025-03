Au Havre, les déchets réchauffent les cœurs… et les radiateurs

Se chauffer avec des ordures ? Idée farfelue ou génie écologique ? Au Havre (Seine-Maritime), un quartier entier a adopté la poubelle comme source d’énergie. Exit le fioul, le gaz ou l’électricité : ici, c’est un incinérateur flambant neuf qui alimente les logements grâce aux déchets non recyclables.

Dans la zone industrielle du port, un ballet incessant de camions déverse son lot de détritus : bois vernis, vieilles housses de canapé et autres rebuts jugés impossibles à recycler. Hier condamnés à l’enfouissement, ils trouvent aujourd’hui une nouvelle vocation : chauffer l’eau à 90 degrés, ensuite injectée dans un réseau souterrain alimentant des centaines de foyers.

Pour les habitants, le résultat est là : des radiateurs bien chauds et une conscience écologique en prime. “C’est un chauffage plus propre pour l’avenir de la planète”, se réjouit une résidente. Antoine Girardet, directeur chez Suez, explique : « Ces déchets allaient jusque-là dans des centres de stockage et étaient enfouis. Désormais, ils ont une utilité réelle. »

Un système qui transforme 300 tonnes de déchets par jour en énergie et qui pourrait bien donner des idées à d’autres communes. Prochaine étape : transformer nos vieilles chaussettes en électricité ?