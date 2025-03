Santé – Ces aliments et boissons qui vous empêchent de dormir toute la nuit

De nombreuses personnes à travers le monde souffrent d’insomnie, un trouble qui, selon les études, peut entraîner certains problèmes chroniques tels que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Un certain nombre de scientifiques et d’experts du sommeil affirment que l’insomnie et d’autres troubles du sommeil peuvent être causés par « certaines mauvaises habitudes alimentaires ».

L’expert américain du sommeil, Dan Gartenberg, souligne qu’adopter une alimentation saine et riche en nutriments est essentiel pour la qualité du sommeil et la santé générale.

Dans une déclaration à Fox News, il a ajouté :

« Les aliments, boissons ou compléments alimentaires contenant de l’acide gamma-aminobutyrique peuvent être particulièrement bénéfiques. Cet acide aide à dormir et à se détendre. »

Il a précisé que parmi les aliments et boissons contenant cet acide, on retrouve :

Le thé décaféiné

Le yaourt

Le fromage

Les légumineuses

Aliments et boissons à éviter avant de dormir

Gartenberg insiste sur le fait que certains aliments et boissons doivent être évités avant le coucher afin d’améliorer la qualité du sommeil.

Le café et le thé

Il recommande d’éviter de boire du café et du thé plusieurs heures avant de dormir, car ces boissons contiennent de la caféine, qui stimule l’éveil.

Il ajoute :

« La caféine empêche également l’action d’une substance appelée adénosine, qui aide à ressentir la somnolence. »

L’alcool

D’après Gartenberg, l’alcool est l’un des pires facteurs perturbateurs du sommeil.

« L’alcool interfère avec le cycle naturel du sommeil en supprimant le sommeil paradoxal, essentiel pour la santé cognitive et émotionnelle. Lorsque le corps métabolise l’alcool, cela peut provoquer plusieurs réveils nocturnes, entraînant des cycles de sommeil irréguliers et un rythme biologique perturbé. »

À long terme, cette perturbation peut aggraver l’insomnie, car le cerveau associe le sommeil à des troubles constants.

Le chocolat et les sucreries

Le chocolat et les sucreries peuvent nuire à la qualité du sommeil en raison de leur forte teneur en sucre.

De plus, le chocolat contient des traces de caféine, ce qui peut accentuer l’insomnie.

Les agrumes

Les agrumes, comme les oranges, sont riches en acide citrique, ce qui peut stimuler la production d’acide gastrique.

Les experts expliquent que l’excès d’acide gastrique peut provoquer des inconforts au niveau de l’estomac et de la gorge en raison du reflux acide et des brûlures d’estomac, perturbant ainsi le sommeil.

Gartenberg ajoute :

« De plus, les agrumes, notamment l’orange, contiennent naturellement une forte teneur en vitamine C, qui peut avoir un effet stimulant sur certaines personnes, rendant la relaxation plus difficile avant le coucher. »

Les aliments épicés

Les aliments épicés, comme les piments ou les chips piquantes, sont un mauvais choix avant de dormir, car ils peuvent également stimuler la production d’acide gastrique.

De plus, Gartenberg souligne que la température corporelle augmente légèrement après avoir consommé ces aliments, ce qui va à l’encontre du processus naturel de refroidissement du corps nécessaire à l’endormissement.