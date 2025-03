Athènes : un député grec s’en prend à des œuvres d’art dans un musée

Lundi 10 mars, le député grec Nikolaos Papadopoulos, membre du parti Niki, a été interpellé après avoir endommagé plusieurs œuvres exposées à la Pinacothèque nationale d’Athènes. Selon les autorités, il a brisé une vitre de protection et tenté de retirer deux œuvres qu’il considérait comme “offensantes pour la religion”. L’incident a entraîné la fermeture temporaire du musée, et une enquête a été ouverte pour déterminer d’éventuelles poursuites judiciaires.

L’exposition concernée, intitulée Le Charme de l’étrange, met en avant des artistes contemporains grecs et étrangers et doit se poursuivre jusqu’en septembre. L’artiste Christophoros Katsadiotis, dont certaines œuvres ont été visées, a réagi en soulignant l’importance de la liberté d’expression artistique. Avant son intervention, Nikolaos Papadopoulos avait adressé une lettre aux responsables du musée et questionné la ministre de la Culture sur le caractère de certaines œuvres, qu’il estimait “inappropriées”. La ministre avait répondu que le rôle du ministère n’était pas d’intervenir dans les choix artistiques et qu’aucune censure ne serait appliquée.

Le parti Niki, auquel appartient le député, est une formation politique proche de l’Église orthodoxe grecque. Il compte 10 sièges au Parlement et s’est notamment fait connaître pour ses prises de position sur les questions sociétales et culturelles. Cet événement relance le débat en Grèce sur l’équilibre entre liberté artistique et respect des sensibilités religieuses, un sujet qui suscite régulièrement des discussions dans le pays.