ASUS lance le nouvel écran « TUF Gaming » pour les passionnés de jeux vidéo

La société taïwanaise ASUS a dévoilé sa dernière innovation dans le domaine des écrans gaming : le VG27AQ3AZ, appartenant à la célèbre série TUF Gaming, spécialement conçue pour répondre aux besoins des amateurs de jeux vidéo.

Le nouvel écran se distingue par des performances de haut niveau, avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms, garantissant une expérience de jeu fluide et sans flou de mouvement. Il prend en charge un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ainsi que les technologies de synchronisation ELMB Sync, G-Sync et FreeSync Premium, qui améliorent la qualité d’image et réduisent le déchirement des images.

Le VG27AQ3AZ est équipé d’une dalle Fast IPS de 27 pouces, avec une résolution de 2560 × 1440 pixels, offrant des images nettes et détaillées. Sa luminosité atteint 250 cd/m² et il couvre 130 % de l’espace colorimétrique sRGB, garantissant des couleurs éclatantes et réalistes.

Cet écran propose également une large gamme d’options de connectivité, incluant un port DisplayPort 1.4, deux ports HDMI 2.0, ainsi qu’une prise jack pour casque audio. De plus, il intègre deux haut-parleurs de 2 W chacun, offrant une expérience sonore immersive.

Enfin, l’écran est entièrement ajustable, permettant aux utilisateurs de l’incliner et de le pivoter pour un confort de visionnage optimal.