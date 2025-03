“Astérix & Obélix : Le Combat des chefs” : Alain Chabat signe une série animée pour Netflix, à découvrir dès le 30 avril

Vingt ans après Mission Cléopâtre, Alain Chabat retrouve les irréductibles Gaulois dans une toute nouvelle aventure animée en 3D, attendue le 30 avril sur Netflix. Intitulée Le Combat des chefs, cette mini-série en cinq épisodes adapte librement l’album culte de Goscinny et Uderzo publié en 1966. Panoramix perd la mémoire après avoir reçu un menhir sur la tête, laissant le village sans potion magique alors qu’un duel entre chefs menace son indépendance face à Rome. Le ton est fidèle à l’univers original, avec une animation moderne et un humour bien marqué “Chabat”.

Chabat prête sa voix à Astérix, tandis que Gilles Lellouche reprend le rôle d’Obélix après l’avoir incarné au cinéma dans L’Empire du Milieu. Laurent Lafitte campe un César haut en verbe, Géraldine Nakache est Bonemine, Grégoire Ludig joue Abraracourcix, et Thierry Lhermitte incarne Panoramix. Co-réalisée avec Fabrice Joubert et produite par le studio TAT à Toulouse, la série mêle animation soignée, clin d’œil à la BD (avec onomatopées à l’écran) et références pop, de Star Wars à Spider-Man: New Generation.

Présentée en avant-première à Séries Mania à Lille, la série a fait sensation avec ses trois premiers épisodes projetés devant un public hilare. Ce projet marque la première incursion d’Alain Chabat dans le format série animée, avec une liberté de ton et de format offerte par Netflix. Entre fidélité à l’œuvre originale, humour absurde et ambition visuelle, Le Combat des chefs s’annonce comme un événement pour les fans d’Astérix comme pour les amateurs de comédie familiale de qualité.