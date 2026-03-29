En Italie, trois chefs-d’œuvre volés en trois minutes dans un musée

Nouveau coup de tonnerre dans le monde de l’art italien. Trois tableaux signés Renoir, Cézanne et Matisse ont été dérobés dans la nuit du 22 au 23 mars à la fondation Magnani Rocca, près de Parme. Selon les carabiniers, quatre hommes masqués se sont introduits dans la villa-musée, ont forcé l’entrée principale puis sont repartis avec les œuvres en traversant le parc, le tout dans une opération éclair qui relance les inquiétudes sur la sécurité des collections.

Un commando rapide et visiblement préparé

Le casse n’aurait duré que moins de trois minutes, d’après la fondation citée par SkyTG24. L’institution estime qu’il ne s’agissait pas d’un vol improvisé mais d’une action menée de façon structurée, avec des auteurs manifestement expérimentés. Toujours selon la fondation, le déclenchement des systèmes de protection et l’intervention rapide des agents de sécurité puis des carabiniers auraient empêché les voleurs d’aller plus loin dans leur entreprise.

Les œuvres emportées seraient Les Poissons de Renoir, tableau tardif daté de 1917, Nature morte aux cerises de Cézanne, peinte entre 1885 et 1887, et L’Odalisque sur la terrasse de Matisse, de 1922. Leur valeur atteindrait plusieurs millions d’euros, selon l’agence italienne Ansa.

Une enquête ouverte autour d’un vol majeur

L’enquête est désormais menée par les carabiniers de Parme avec l’unité spécialisée dans la protection du patrimoine culturel de Bologne, sous l’autorité du parquet. Les enquêteurs exploitent déjà les images de vidéosurveillance du musée, mais aussi celles des habitations et commerces voisins afin de reconstituer l’itinéraire du commando.

Fondée en 1977 à Traversetolo, à une vingtaine de kilomètres de Parme, la fondation Magnani Rocca conserve l’ensemble réuni par l’historien de l’art Luigi Magnani. Outre ces trois toiles volées, sa collection comprend aussi des œuvres de Dürer, Rubens, Van Dyck, Goya, Monet ou encore Giorgio Morandi. D’après la presse italienne, ce braquage figure parmi les vols d’œuvres les plus marquants survenus dans le pays ces dernières années.