Aux Victoires de la musique classique, la reprise d’“Ah les crocodiles” amuse Julien Doré

La scène des Victoires de la musique classique a réservé une surprise inattendue cette année. Lors de la cérémonie diffusée le 20 mars 2026 sur France 3, une célèbre comptine pour enfants s’est invitée dans un univers habituellement plus solennel. Revisité en version lyrique, “Ah les crocodiles” a créé la surprise dans la salle… et jusque sur les réseaux sociaux.

Une comptine transformée en moment lyrique inattendu

Interprétée par les chanteurs Sabine Devieilhe, Julie Fuchs et Stanislas de Barbeyrac, cette version revisitée a été présentée sur scène pendant près de trois minutes, selon les informations rapportées par Le HuffPost. Dès les premières paroles — bien connues du jeune public — l’étonnement a gagné le public, peu habitué à entendre une chanson enfantine dans ce contexte prestigieux.

Mais cette adaptation ne se contente pas de reprendre la version originale. Le texte évolue, introduisant de nouveaux éléments et une tonalité différente. La fin, notamment, tranche avec la légèreté habituelle de la comptine : le récit devient plus sombre, avec un crocodile dont le sort est explicitement scellé. Une réécriture qui mêle humour, décalage et virtuosité vocale.

Julien Doré séduit et amusé par la reprise

La performance n’est pas passée inaperçue sur internet. Relayée massivement, elle a même attiré l’attention de Julien Doré, qui avait lui-même proposé sa propre version de la comptine en 2025. Le chanteur a réagi avec humour sur le réseau X en commentant la vidéo : « Alors, on n’attend pas Patrick ? ».

Ce clin d’œil témoigne de l’écho rencontré par cette interprétation originale, qui brouille les frontières entre musique classique et culture populaire. En mêlant un répertoire enfantin à l’exigence du chant lyrique, cette prestation illustre aussi une volonté de rendre ce genre plus accessible, tout en surprenant un public parfois en quête de renouveau.