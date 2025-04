Art Dubaï 2025 débute la semaine prochaine; 120 galeries d’art contemporain, moderne et numérique

La 18ᵉ édition de la foire Art Dubaï débutera la semaine prochaine à Madinat Jumeirah, dans l’émirat de Dubaï. L’événement présentera plus de 500 artistes parmi les noms les plus en vue de la scène régionale et internationale, à travers 120 galeries d’art contemporain, moderne et numérique.

L’événement réunira des artistes issus de plus de 65 villes et 40 pays, ce qui en fait la plus grande et la plus importante manifestation artistique annuelle de la région. « Art Dubaï » est considéré comme une plateforme incontournable de découverte, d’apprentissage et d’échange culturel. Il s’accompagne d’un riche programme comprenant des installations artistiques, des performances en direct quotidiennes, ainsi que des conférences et diverses animations.

Temps forts de l’événement :

Un programme d’envergure mondiale réunissant 120 galeries renommées de Dubaï, du Moyen-Orient, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Afrique ainsi que d’Asie de l’Ouest et du Sud.

La foire est structurée en quatre sections soigneusement sélectionnées : « Art Dubaï Contemporain », « Art Dubaï Moderne », « Art Dubaï Digital », ainsi que la section « Bawwaba » (La Porte), mettant en avant des œuvres créées au cours de l’année précédant l’exposition.

Plus de 30 exposants participent pour la première fois, notamment des galeries internationales prestigieuses telles que Cristina Guerra, Bortolami, Richard Saltoun et RGR.

Des installations numériques expérimentales et immersives par des artistes de renommée mondiale, dont une œuvre monumentale alimentée par l’intelligence artificielle conçue par OUCHHH Studio, une installation cinétique interactive signée BREAKFAST, ainsi que Dreamscope, un projet sensoriel basé sur l’IA par Hybrid-Experience.

Un programme vivant et dynamique avec des performances et des dialogues quotidiens réunissant artistes, collectionneurs, chercheurs et penseurs influents.

Une exposition inédite des collections de Dubaï intitulée « Terrain commun ».

Une soirée festive après la foire animée par les DJ Habibi Funk et Malika, qui proposeront une sélection musicale internationale à Art Dubaï.

Aperçu des expositions :

Art Dubaï présente quatre sections dédiées, allant des pionniers de l’art moderne aux artistes contemporains les plus innovants et prometteurs. Ces sections ont été développées sous la direction artistique de Pablo del Val, en collaboration avec des commissaires invités de renom.

La section « Art Dubaï Contemporain » constitue la plus vaste de la foire, avec 72 galeries internationales de premier plan issues des quatre coins du monde. Elle accueillera cette année 16 nouveaux exposants, en plus de galeries fidèles et de nouveaux noms à découvrir.