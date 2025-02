Arnaque : elle pensait recevoir un chiot par hélicoptère

L’histoire aurait pu prêter à sourire si elle n’avait pas coûté plus de 6 000 euros à une habitante des Deux-Sèvres. Pensant adopter un chiot via une annonce en ligne d’une association, cette femme de 68 ans est tombée dans une escroquerie bien ficelée, jusqu’à croire que l’animal lui serait livré… par hélicoptère.

Tout commence lorsqu’elle repère une annonce d’adoption et entre en contact avec une association hors de son département. Confiance établie, elle accepte de payer pour le transport du chiot. Mais rapidement, les ennuis commencent : on lui apprend que le transporteur a eu un accident et que le chiot, blessé, doit être soigné en urgence à ses frais. Rassurée par l’idée que son futur compagnon sera bientôt en sécurité, elle accepte d’envoyer l’argent. Mais la situation s’enlise. Pour résoudre le problème, l’association lui propose un mode de livraison inhabituel : un transport par hélicoptère, qui atterrira sur un stade voisin.

Nouvelle déconvenue : on lui annonce que l’appareil a rencontré un souci technique. On lui demande alors de financer un second vol pour acheminer enfin le chiot tant attendu. Convaincue de la sincérité de ses interlocuteurs, elle s’exécute encore une fois, sans se douter qu’elle alimente une arnaque bien rodée. Au total, la victime aura perdu 6 271 euros avant de comprendre qu’elle ne verrait jamais l’ombre d’un chiot. Alertée, la gendarmerie de Bressuire a relayé son témoignage pour sensibiliser à ce type d’escroquerie. Son message est clair : « Les arnaqueurs ont toujours une histoire incroyable à raconter… et une bonne raison de vous faire payer la suite. » Avant toute adoption ou achat en ligne, il est donc essentiel de vérifier l’existence de l’association et du vendeur, éviter les demandes de paiements inhabituelles et rester vigilant face aux scénarios trop rocambolesques.