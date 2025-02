Après l’offre de Musk… OpenAI confirme que l’entreprise «n’est pas à vendre »

Un cadre d’OpenAI a indiqué, mardi à Paris, que l’entreprise américaine à l’origine de ChatGPT, « n’est pas en vente », malgré une offre d’acquisition par le milliardaire Elon Musk, d’un montant de 97,4 milliards de dollars, selon l’Agence France-Presse. Chris Leihain, vice-président des affaires publiques d’OpenAI, a précisé aux journalistes lors du sommet mondial de l’intelligence artificielle à Paris : « OpenAI n’est pas à vendre, et toute proposition contraire est trompeuse. » Selon les journaux Wall Street Journal et New York Times, un consortium dirigé par Elon Musk aurait fait une offre de 97,4 milliards de dollars pour acheter OpenAI, lundi dernier. Cette proposition survient alors que Sam Altman, PDG d’OpenAI, actuellement à Paris pour le sommet, cherche à lever des fonds et à rendre l’entreprise rentable. Leihain a expliqué que cette offre provenait principalement d’un concurrent en difficulté, qui peine à suivre la technologie et à rivaliser avec OpenAI sur le marché. De son côté, Altman a confirmé à Axios, en marge du sommet, que son entreprise n’était pas à vendre, notamment à Elon Musk. Il a ajouté : « Musk a essayé à plusieurs reprises de prendre le contrôle d’OpenAI, ce qui ressemble à un épisode récent… OpenAI n’est pas à vendre. La mission de l’entreprise ne l’est pas non plus, et cela ignore complètement la mission de l’entreprise. » Après Tesla, SpaceX et X, Elon Musk a fondé xAI en 2023, une start-up d’intelligence artificielle. Le milliardaire, proche de Donald Trump et cofondateur d’OpenAI, critique fréquemment Sam Altman, l’accusant de déformer la mission initiale d’OpenAI. En décembre, il a même lancé une action en justice contre OpenAI pour l’empêcher de devenir une entreprise purement commerciale.