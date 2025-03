Après les Ehpad, place au contrôle des établissements pour enfants handicapés

Dans la continuité du plan de contrôle massif mené dans les Ehpad depuis 2022, le gouvernement s’apprête à lancer une nouvelle campagne d’inspection, cette fois dans les établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Priorité sera donnée, selon la ministre déléguée chargée de l’Autonomie et du Handicap, Charlotte Parmentier-Lecocq, aux structures hébergeant des enfants. Objectif : contrôler 500 établissements d’ici la fin de l’année, avec une attention particulière portée aux structures avec hébergement, jugées à plus haut risque. « Il s’agit de la même logique que le plan de contrôle des Ehpad, voir toutes les structures, mais en faisant davantage de contrôles sur site », a précisé la ministre.

Un système d’alerte renforcé dès 2026

Le précédent plan de contrôle avait été déclenché à la suite du scandale Orpea, révélant maltraitances et dérives financières dans certains Ehpad privés. Il a permis d’inspecter 96 % des 7 500 établissements pour personnes âgées, avec pour résultat la fermeture ou la mise sous tutelle de 55 d’entre eux. Pour Charlotte Parmentier-Lecocq, ce travail a instauré une « vigilance pérenne » et un système d’alerte est déjà prévu : en janvier 2026, un outil d’information devrait permettre de signaler plus efficacement tout risque ou situation de maltraitance aux autorités. Une étape supplémentaire dans la volonté affichée du gouvernement de restaurer la confiance dans les établissements médico-sociaux et de mieux protéger les publics les plus vulnérables.