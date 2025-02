Après l’élimination surprise en Ligue des Champions, Lookman répond à son entraîneur Gasperini

Gian Piero Gasperini en a fait le bouc émissaire. Alors que toute l’équipe est passée au travers des deux matchs face à Bruges en barrages de Ligue des Champions, c’est sur l’attaquant nigérian que la faute est retombée.

En cause, un penalty raté alors que l’Atalanta Bergame était déjà menée 0-3 puis 1-3… Ademola Lookman, Ballon d’or africain 2024, ne se laisse pas faire. Car toute l’équipe a craqué lors de cette double-confrontation. À commencer par le capitaine, Toloi, coupable d’un vilain coup de sang, mardi soir.

TOLOI A PÉTÉ LES PLOMBS 😡



Le capitaine de l'Atalanta a complètement craqué lors de la défaitedes siens après un petit coup d'épaule de De Cuyper sur une remise en jeu 💥

Comme pour dévier l’attention sur ses choix douteux et sur le niveau contestable de son équipe depuis 2 mois, l’entraîneur italien Gian Piero Gasperini a choisi Ademola Lookman comme coupable numéro 1 !

« Ademola Lookman est l’un des pires tireurs de penalty que j’ai jamais vu « , a-t-il osé quelques minutes après l’élimination. « Il a voulu tirer le penalty après avoir marqué un but, il a pris le ballon alors que Retegui et De Ketele étaient disponibles pour le tirer… Je n’ai pas aimé ce que Lookman a fait« .

Atalanta boss Gian Piero Gasperini says Ademola Lookman is the 'worst penalty taker he's ever seen.' 😳

L’entraîneur aurait pu laver son linge sale en famille… Mais non. Alors l’attaquant contre-attaque. Via son profil Instagram aux 932 000 abonnés et sur X. « C’est avec tristesse que je dois écrire cette déclaration un jour comme celui-ci, surtout en raison de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu’équipe et en tant que ville. Être pris pour cible de la manière dont je l’ai été non seulement me blesse mais me semble profondément irrespectueux , notamment en raison de l’immense travail acharné et de l’engagement que j’ai toujours déployé chaque jour pour contribuer au succès de ce club et des incroyables fans de Bergame.«

Il poursuit : « En vérité, j’ai vécu de nombreux moments difficiles au cours de mon séjour ici, dont la plupart je n’en ai jamais parlé car, selon moi, l’équipe doit toujours être protégée et passer en premier. Ce qui s’est passé hier soir est d’autant plus douloureux. Tout comme nos incroyables supporters, nous souffrons aussi en tant qu’équipe du résultat d’hier soir ».

Ademola Lookman finit par rétablir la vérité sur ce qui s’est passé sur le terrain au moment de définir le tireur de penalty chargé de ramener l’Atalanta à 2-3 (défaite 2-1 à l’aller) : « Pendant le match, le tireur désigné m’a demandé de tirer le penalty et, pour soutenir l’équipe, j’ai pris la responsabilité de le faire sur le moment. La vie est faite de défis et de transformation de la douleur en pouvoir, ce que je continuerai à faire« .

Argument de poids en faveur du joueur. D’autant que Retegui avait déjà été en échec dans l’exercice dans des matchs clés cette semaine.

Gian Piero Gasperini devrait passer bien vite au mea culpa pour calmer la situation et bien finir la saison. D’autant que certains ont vu dans sa remarque un zeste de racisme, des relents de la vieille Italie face au nouveau monde. À lui de clarifier les choses. Car Ademola Lookman est loin d’avoir été le joueur le plus catastrophique de ces deux matchs perdus.

L’Atalanta reste toujours bien classé en Serie A et compte bien se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.