Après le scandale Signal... Quelle est l'application de messagerie la plus sécurisée

Après la gaffe qui a conduit à l’ajout accidentel du rédacteur en chef du magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, à une conversation de groupe sur Signal comprenant de hauts responsables de la Maison-Blanche, une question se pose : quelles sont les applications de messagerie les plus sûres ?

Bien que cette faille de sécurité ait poussé l’ancien président américain Donald Trump à examiner si Signal présentait des vulnérabilités, la plateforme reste en réalité l’une des applications de messagerie les plus sécurisées du marché, selon The New York Post.

Meredith Whittaker, présidente de Signal, a déclaré : « Signal est la référence absolue en matière de communication privée. »

Elle a ajouté : « Nous sommes une organisation open-source à but non lucratif, et nous développons et appliquons le chiffrement de bout en bout (E2EE) ainsi que des technologies de préservation de la confidentialité à travers l’ensemble de notre système pour protéger les données et le contenu des messages. »

Selon le site Inc., le chiffrement de bout en bout signifie que les messages ne peuvent être lus que par l’expéditeur et le destinataire. Contrairement à d’autres applications de messagerie, les utilisateurs ne sont pas obligés de lier leur numéro de téléphone à leur compte pour s’inscrire, mais ils doivent vérifier leurs contacts pour garantir l’identité des personnes avec lesquelles ils communiquent.

Le site Inc. affirme : « De manière générale, Signal est largement considéré comme l’application de messagerie la plus sécurisée pour les consommateurs, car des tiers peuvent vérifier ses protocoles de sécurité, et l’entreprise n’a pas accès aux métadonnées de vos conversations. »

Comparé à des plateformes comme WhatsApp, Whittaker soutient que les concurrents ne sont pas à la hauteur du niveau de sécurité de Signal.

Elle a écrit sur X : « WhatsApp ne protège pas, ni pour les consommateurs ni pour les entreprises, les métadonnées personnelles telles que la liste des contacts, qui parle à qui, quand, la photo de profil, etc. Et lorsqu’ils y sont contraints, comme c’est le cas pour toutes les entreprises qui collectent des données, ils transmettent ces informations sensibles et révélatrices. »

Le magazine Inc. met en garde contre le fait que si le contenu exact des messages envoyés via WhatsApp est bien chiffré, ce n’est pas le cas des métadonnées, y compris les informations sur le destinataire. En réalité, ces données sont stockées par WhatsApp, qui appartient à Meta.

iMessage, le service de messagerie utilisé pour la communication entre appareils Apple, est considéré comme l’option la plus sûre, tant que vous échangez uniquement avec d’autres utilisateurs d’iPhone.

D’après Inc., Apple chiffre individuellement les messages dans les conversations de groupe, ce qui est « techniquement plus sécurisé » que la méthode de Signal.

Cependant, les inconvénients d’iMessage résident dans le fait que les messages échangés entre un iPhone et un appareil Android sont nettement moins sécurisés.

De plus, la dépendance à iCloud pour sauvegarder les conversations sans protection avancée des données signifie que vos messages sont stockés sur les serveurs d’Apple et peuvent être remis aux autorités judiciaires si l’entreprise y est contrainte.

Enfin, la plateforme Telegram est également une application de messagerie populaire, mais selon Inc., les communications y sont uniquement chiffrées lors de leur transmission et stockées sur les serveurs de la plateforme, ce qui expose potentiellement vos messages à des risques de piratage si quelqu’un accède à ces serveurs.