Après le mariage de son ex-mari… Jennifer Aniston en rendez-vous avec Pedro Pascal

Il semblerait que la star américaine Jennifer Aniston ait trouvé l’amour avec l’acteur du film Gladiator 2, Pedro Pascal, après une longue période de célibat suivant sa séparation avec son ex-mari Justin Theroux.

Un dîner entre Jennifer Aniston et Pedro Pascal

Selon le Daily Mail, la star de Friends, âgée de 56 ans, et l’acteur américano-chilien de 49 ans ont été aperçus quittant le Tower Bar de l’hôtel Sunset Tower à West Hollywood après avoir passé trois heures à dîner ensemble.

Jennifer Aniston, qui fut auparavant mariée à Brad Pitt, arborait une tenue décontractée mais élégante, composée d’une veste noire, d’un jean bleu et d’une chemise blanche. De son côté, Pedro Pascal portait une veste en cuir noire associée à un jean et des chaussures en daim.

Le duo est arrivé séparément au restaurant aux alentours de 20h et est reparti discrètement vers 23h30, tentant d’échapper aux médias. Cependant, les paparazzis étaient au rendez-vous et ont capturé des clichés du couple discutant à l’extérieur, près du service de voiturier, avant de prendre des directions différentes.

Un rapprochement professionnel ou plus ?

Ce dîner intervient alors que des rumeurs circulent sur une possible apparition de Pedro Pascal dans la saison 4 de la série télévisée The Morning Show, portée par Jennifer Aniston et dont le tournage s’est achevé début décembre 2024.

De plus, cette sortie coïncide avec l’annonce du remariage de Justin Theroux, huit ans après son divorce d’avec Jennifer Aniston. Selon certaines sources, l’actrice aurait été surprise par cette nouvelle et lui aurait envoyé un message après avoir appris la nouvelle.