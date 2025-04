Après la libération d’un otage américain, les relations entre les Talibans et l’administration Donald Trump sont-elles encore difficiles ?

Au cours des deux derniers mois suivant l’arrivée de Donald Trump à la présidence, les talibans ont intensifié leurs efforts pour apaiser l’administration Trump, semblant saisir l’opportunité de rétablir des relations officielles et de s’assurer une place dans la perspective des États-Unis, selon des sources informées des discussions américaines avec le groupe toujours classé comme organisation terroriste par Washington.

Des discussions « exploratoires »

Un responsable américain, décrivant les premières discussions comme « exploratoires » et changeantes, a déclaré : « Il y a une trajectoire positive, et si les talibans la suivent, nous la suivrons aussi. » Il a ajouté : « Je ne fermerais pas la porte à des développements négatifs non plus », soulignant que la normalisation des relations n’était pas attendue dans un avenir proche, selon un rapport de CNN publié jeudi.

Lors des discussions le mois dernier avec des responsables américains à Kaboul pour garantir la libération d’un prisonnier américain, les responsables talibans ont une fois de plus évoqué la possibilité que les États-Unis reconnaissent leur groupe en tant que gouvernement officiel de l’Afghanistan. Ils ont également demandé l’ouverture d’un bureau aux États-Unis pour traiter les questions liées à la communauté afghane, selon le responsable et une autre source informée des discussions. Les responsables talibans ont suggéré que ce bureau ne soit pas nécessairement une ambassade et qu’il soit situé en dehors de Washington.

Établir des relations diplomatiques officielles avec les talibans constituerait un tournant majeur dans les relations américano-afghanes après la prise de pouvoir du groupe en Afghanistan suite au retrait des forces américaines en 2021. Cela a suivi près de deux décennies de combats qui ont coûté la vie à environ 2500 soldats américains.

Le retrait de Trump et la chute de l’Afghanistan

À la dernière année de son premier mandat, Trump a conclu un accord avec les talibans stipulant un retrait total des troupes américaines en 2021, ce qui a été mis en œuvre sous l’administration de Joe Biden. Lorsque les forces de sécurité afghanes se sont effondrées et que les talibans ont pris le pouvoir cet été-là, l’administration Biden a effectué un retrait chaotique avec des scènes tragiques de réfugiés afghans poursuivant les avions d’évacuation à l’aéroport de Kaboul. Près de 200 Afghans et 13 soldats américains ont perdu la vie dans un attentat-suicide perpétré par un membre de l’État islamique Khorasan à la porte de l’aéroport.

Libération d’un otage américain

Après une réunion le mois dernier concernant la libération du mécanicien aéronautique américain George Gleisman, les talibans et l’ancien envoyé de Trump en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, qui s’est rendu à Kaboul pour le libérer, ont affirmé que cette action était un « geste de bonne volonté ». La libération de Gleisman a été facilitée par le Qatar, qui a hébergé des responsables talibans pendant des années. Moins de deux semaines après, les talibans ont également libéré une autre Américaine, Fay Hall, sans contrepartie.

En janvier, le groupe a reporté la libération d’autres Américains à après l’investiture de Trump, pour lui permettre de revendiquer le mérite, plutôt que Joe Biden. Dans cette affaire, un membre des talibans condamné pour des activités terroristes liées à la drogue aux États-Unis a été renvoyé en Afghanistan.

Le processus de normalisation étape par étape

Une autre source informée a précisé : « Ils comprennent que cette normalisation se fait pas à pas. » Elle a ajouté que les talibans « sont impatients de plaire à Trump » et ont compris qu’ils devaient apporter quelque chose de concret au président américain, qui se repose sur des accords. Par conséquent, les initiatives ne viennent pas uniquement des talibans.

Annulation de la récompense pour les membres de Haqqani

Après la libération de Gleisman, les États-Unis ont annulé les millions de dollars de récompenses qu’ils avaient prévues pour trois membres du réseau Haqqani, responsable de nombreuses attaques sanglantes contre les forces américaines et toujours classé organisation terroriste étrangère. L’un d’entre eux, Sirajuddin Haqqani, est actuellement ministre de l’Intérieur dans le gouvernement des talibans.

Les relations avec les talibans sous Trump

Avant l’arrivée de Trump au pouvoir, les talibans demandaient non seulement la normalisation des relations mais aussi la libération de prisonniers détenus par les États-Unis à Guantanamo. Ils voulaient également que le gel de milliards de dollars soit levé, selon un ancien responsable américain ayant négocié avec les talibans.

Le responsable a déclaré : « Je leur ai dit que la libération inconditionnelle (signifiait) d’excellentes relations avec Trump. Videz vos cellules – Trump sera libre de travailler avec vous. » Mais il a aussi averti : « Si vous prenez des Américains : attendez-vous à des frappes de missiles de croisière. »

La question de l’équipement militaire américain

La semaine dernière, Trump a relancé la possibilité de demander aux talibans de rendre les équipements militaires américains, accusant Biden d’avoir abandonné des appareils d’une valeur de milliards de dollars. Les talibans ont jusqu’à présent refusé.

Le groupe taliban n’a pas été mentionné dans le rapport annuel des services de renseignement sur les menaces mondiales pour les États-Unis, mais l’ennemi commun était mentionné : l’État islamique Khorasan, décrit dans le rapport comme la branche « la plus capable » de l’État islamique.

Dans le cadre de l’accord de 2020, les talibans étaient censés empêcher un autre groupe terroriste, Al-Qaïda, de se regrouper. Mais les relations ont persisté, et en 2022, l’administration Biden a visé et tué le chef d’Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, dans une frappe de drone sur sa maison à Kaboul.