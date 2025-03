Après la fuite de plans militaires sur le Yémen, Elon Musk va contribuer à l’enquête sur le scandale Signal

La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré mercredi que le milliardaire Elon Musk et son équipe du ministère de l’Efficacité gouvernementale aideront la Maison-Blanche et le Conseil de sécurité nationale à enquêter sur l’ajout d’un journaliste à une conversation de groupe sur l’application Signal avec des responsables de la sécurité nationale, selon le journal The Independent.

Après la révélation choquante de l’ajout du rédacteur en chef du magazine The Atlantic à un groupe comprenant des membres du cabinet ministériel au sujet d’une opération militaire américaine au Yémen, les législateurs et le public ont exigé des enquêtes pour comprendre comment cet incident a pu se produire.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, a précisé que le Conseil de sécurité nationale, le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche et l’équipe de Musk au sein du ministère de l’Efficacité gouvernementale répondront à ces demandes.

S’adressant aux journalistes, Leavitt a confirmé que les participants à l’enquête incluaient « le Conseil de sécurité nationale, le bureau du conseiller juridique de la Maison-Blanche, ainsi que l’équipe d’Elon Musk ». Elle a ajouté : « Elon Musk a proposé de mobiliser ses experts techniques pour déterminer comment ce numéro a pu être ajouté accidentellement à la conversation, afin d’éviter que cela ne se reproduise. »

Le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a assumé la responsabilité de cette erreur, déclarant mardi aux journalistes qu’il avait ajouté le journaliste Jeffrey Goldberg par inadvertance à la conversation de groupe. Toutefois, Waltz a eu du mal à expliquer comment Goldberg s’était retrouvé dans sa liste de contacts, affirmant qu’il ne le connaissait pas et n’échangeait pas de messages avec lui.

Le président américain Donald Trump a laissé entendre que Goldberg aurait pu s’ajouter lui-même, suggérant que cette technologie permet à quiconque « d’accéder à ce genre de choses ».

Alors qu’une enquête interne semble en cours, cinq membres du cabinet ministériel participant à la conversation sur Signal – le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d’État Marco Rubio, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, la directrice du renseignement national Tulsi Gabbard et le directeur de la CIA John Ratcliffe – font face à une action en justice fédérale.

La plainte, déposée par l’organisation à but non lucratif American Oversight, demande au juge d’ordonner la conservation des messages échangés sur Signal, arguant que l’utilisation de cette application – bien que chiffrée, mais commercialement disponible – viole la loi fédérale.

Bien que le magazine The Atlantic ait qualifié les messages entre les responsables de « plans de guerre » contenant des informations sensibles, la Maison-Blanche assure qu’aucune information classifiée n’a été échangée.