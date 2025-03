Après la controverse autour de son mariage, Justin Bieber célèbre son anniversaire avec Hailey et leur enfant

La star Justin Bieber a célébré son 31e anniversaire en compagnie de sa femme, le mannequin Hailey Bieber, et de leur enfant.

Bieber a partagé de nouvelles images de sa vie en tant que père, publiant une photo avec Hailey (28 ans) et leur fils Jack Blues, âgé de 6 mois. Sur cette image, on le voit soulever fièrement son fils Jack, tandis que lui et Hailey le regardent avec amour.

Dans un autre cliché de la publication, l’artiste américain offre à son public un aperçu des coulisses de sa récente célébration d’anniversaire, où il apparaît souriant aux côtés de plusieurs amis proches et assis avec Hailey sur le sol de leur maison.

De son côté, le mannequin américain a partagé plusieurs photos la montrant avec son mari et leur fils à cette occasion, célébrant l’événement via la fonctionnalité des stories sur Instagram.

Il convient de noter que le couple a récemment été la cible de rumeurs concernant des problèmes conjugaux, mais Bieber a tenté de démentir ces spéculations après avoir clarifié la raison pour laquelle il avait cessé de suivre Hailey sur Instagram.

Quelques heures seulement après avoir insisté sur le fait que son compte avait été piraté, il est revenu sur l’application pour partager des photos avec Hailey, prises lors de leur voyage à Aspen, dans le Colorado.