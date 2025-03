Apple reporte le lancement de la version plus intelligente de Siri

Apple fait face à un retard dans le lancement de la version mise à jour de son assistant vocal « Siri », qui est censée offrir une compréhension plus approfondie du contexte personnel de l’utilisateur ainsi qu’une capacité à exécuter des actions au sein des applications, selon un communiqué officiel partagé par l’entreprise avec le site « Daring Fireball ».

Apple n’a pas précisé de date exacte pour le déploiement de ces mises à jour, se contentant d’indiquer qu’elles commenceront à être disponibles au cours de l’année prochaine. Le communiqué de l’entreprise indique :

Siri aide nos utilisateurs à trouver ce dont ils ont besoin et à accomplir des tâches rapidement. Rien que ces six derniers mois, nous avons rendu Siri plus interactif et introduit de nouvelles fonctionnalités telles que la saisie de texte pour Siri, la compréhension des produits Apple, ainsi qu’une intégration avec ChatGPT. Nous travaillons actuellement sur une version plus spécialisée de Siri, qui aura une meilleure prise en compte du contexte personnel de l’utilisateur et la capacité d’exécuter des actions à l’intérieur et à travers les applications. Cependant, la mise en œuvre de ces fonctionnalités prendra plus de temps que prévu, et nous prévoyons de lancer la version améliorée au cours de l’année prochaine.

Apple avait précédemment annoncé que cette version améliorée de « Siri » ferait partie intégrante de sa vision pour la plateforme « Apple Intelligence ». L’entreprise a précisé que le nouvel assistant vocal ne se limiterait pas à comprendre ce qui se passe à l’intérieur du téléphone, mais qu’il serait également capable d’exécuter des actions dans les applications au nom de l’utilisateur.

Jusqu’à présent, les améliorations apportées à Siri incluent la possibilité de taper des requêtes au lieu de les dicter, une meilleure compréhension et explication des fonctionnalités des produits Apple, de nouvelles animations lors de l’activation de l’assistant vocal, ainsi qu’une intégration avec le modèle d’intelligence artificielle ChatGPT.

L’agence Bloomberg a été la première à rapporter que la version mise à jour de Siri rencontrait des problèmes et pourrait subir des retards. Les rapports indiquent également que les plans d’Apple visant à connecter Siri à un grand modèle de langage, lui conférant ainsi des capacités avancées, restent encore hors de portée et pourraient nécessiter plusieurs années avant de se concrétiser.