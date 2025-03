Apple prévoit d’intégrer la traduction instantanée des conversations aux airpods

L’agence Bloomberg News a rapporté ce jeudi, citant des sources bien informées, qu’Apple prévoit d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à ses écouteurs sans fil AirPods, permettant la traduction instantanée des conversations dans une autre langue.



Selon le rapport, cette fonctionnalité sera disponible dans une mise à jour logicielle des AirPods plus tard cette année et sera liée à la mise à jour du système d’exploitation iOS 19 pour ses smartphones. Le rapport précise également que les produits concurrents, comme les Pixel Buds de Google, offrent cette fonctionnalité depuis plusieurs années.



Apple n’a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. L’année dernière, l’entreprise avait annoncé que les AirPods Pro 2 pouvaient être transformés en aide auditive personnelle grâce à des mises à jour logicielles. Bloomberg a également rapporté lundi qu’Apple prévoyait une mise à jour majeure de ses logiciels plus tard cette année, comprenant des changements dans la conception des systèmes d’exploitation des iPhone, iPad et Mac.