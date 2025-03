Apple lance l’iPhone 16e dans 59 pays

Apple a officiellement annoncé le lancement de son nouvel iPhone 16e, le modèle le plus abordable de la gamme iPhone 16, désormais disponible à la vente dans 59 pays et régions à travers le monde. Le téléphone peut être acheté dans les magasins Apple officiels, auprès des opérateurs partenaires ou via les distributeurs agréés dans les pays où il est commercialisé.

L’iPhone 16e est déjà disponible dans plusieurs pays arabes, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Il est également proposé dans d’autres pays comme l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Corée du Sud, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Apple avait ouvert les précommandes du téléphone il y a une semaine, avec un prix fixé à environ 600 dollars américains ou l’équivalent en monnaie locale. Le design du téléphone combine l’apparence de l’iPhone 14 à l’avant et de l’iPhone 8 à l’arrière. Il est équipé du tout dernier processeur A18 d’Apple, d’un écran OLED de 6,1 pouces avec une encoche supérieure et d’un appareil photo arrière de 48 mégapixels.

Le téléphone intègre le nouveau modem de communication C1 d’Apple, qui prend en charge la connectivité 5G ainsi que la communication par satellite pour les services d’urgence SOS, les messages et la localisation de l’appareil via satellite. Ce modem consomme également moins d’énergie, selon Apple. Le téléphone devrait être lancé dans 21 autres marchés la semaine prochaine, renforçant ainsi sa disponibilité mondiale en tant qu’option économique dans la nouvelle gamme d’iPhone.