Apple et Alibaba collaborent pour une intelligence artificielle conforme aux réglementations chinoises

D’après plusieurs sources médiatiques, Apple envisage de lancer en Chine une version contrôlée de ses fonctionnalités d’intelligence artificielle, en partenariat avec des entreprises technologiques locales comme Alibaba et Baidu.

Selon Bloomberg, la société américaine travaille à adapter sa plateforme Apple Intelligence aux exigences réglementaires chinoises, avec un déploiement possible dès le mois de mai.

À la suite de l’annonce de ce partenariat entre Apple et Alibaba dans le domaine de l’IA, l’action de l’entreprise a progressé d’environ 2 % jeudi.

Pour garantir que ses modèles d’intelligence artificielle respectent les règles de censure en vigueur en Chine, Apple s’appuie sur des développeurs locaux. Alibaba et Baidu devraient ainsi être chargés de contrôler et d’ajuster les résultats générés par l’IA afin de supprimer ou modifier tout contenu non conforme aux lois et réglementations locales avant leur affichage aux utilisateurs.