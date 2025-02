Apple annonce des mesures pour renforcer la protection des enfants, incluant un système de vérification de l’âge pour les applications

Apple a annoncé de nouvelles mesures conçues pour aider les parents et les développeurs d’applications à rendre l’expérience des enfants et des adolescents utilisant les appareils Apple plus sécurisée.

Les parents pourront désormais partager des informations sur l’âge de leurs enfants, qui pourront ensuite être accessibles aux développeurs d’applications afin de proposer un contenu adapté à leur âge.

L’App Store d’Apple introduira également une nouvelle gamme de classifications par âge, permettant aux développeurs et aux utilisateurs du magasin d’applications de mieux comprendre l’adéquation d’une application pour une tranche d’âge spécifique.

De plus, la société offrira aux développeurs des moyens de mettre en place des paramètres plus complets pour les restrictions d’âge des utilisateurs mineurs.

En complément, les pages des applications tierces sur l’App Store seront mises à jour pour inclure des informations supplémentaires pouvant aider les parents à prendre des décisions éclairées sur les applications, comme la présence de contenu généré par les utilisateurs, de publicités ou encore la disponibilité de contrôles parentaux.

Apple prévoit de déployer ces mises à jour pour les parents et les développeurs plus tard cette année.

Ces mesures interviennent dans un contexte de pressions législatives croissantes de certains États américains.

La nouvelle approche d’Apple constitue un compromis entre sa position historique, qui imposait aux applications elles-mêmes de vérifier l’âge des utilisateurs, et celle d’entreprises comme Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, qui estiment que cette responsabilité devrait incomber aux magasins d’applications.

Les États de l’Utah et de la Caroline du Sud ont proposé des projets de loi obligeant les magasins d’applications, tels que l’App Store, à vérifier l’âge des enfants et à obtenir l’accord des parents avant que les mineurs ne puissent télécharger des applications.