“Antoine, un fils aimant” : plongée au cœur de la violence intime

Avec Antoine, un fils aimant, Sandrine Cohen signe un roman noir percutant, où l’enquête judiciaire se double d’une profonde exploration psychologique. Après Rosine, une criminelle ordinaire, qui lui avait valu le Grand Prix de littérature policière en 2021, l’autrice retrouve son héroïne Clélia Rivoire, une enquêtrice de personnalité aussi perspicace qu’atypique.

Un drame familial en apparence accidentel

Tout commence dans un pavillon bourgeois de Meudon, un dimanche ordinaire. Autour de la table familiale, Antoine, 17 ans, prend le fusil de chasse de son père, prétend qu’il est déchargé, vise… et tire. La balle atteint son père en pleine poitrine. L’adolescent appelle aussitôt les secours, tandis que sa petite sœur hurle en découvrant la scène. Un simple accident ou un parricide soigneusement déguisé ?

Lorsque Clélia Rivoire se saisit du dossier, elle se heurte à un garçon froid, impassible, qui maîtrise son récit et semble presque trop bien connaître les rouages du système judiciaire. Son rôle n’est pas de juger, mais de comprendre : qu’est-ce qui a mené ce jeune homme apparemment sans histoires à commettre l’irréparable ? Derrière l’image d’une famille modèle, quelles failles, quelles tensions, quels non-dits se cachent ?

Une autrice qui sonde les âmes

Sandrine Cohen excelle dans l’art de dévoiler les fractures invisibles derrière les façades trop lisses. Avec une écriture incisive et rythmée, elle interroge la violence sous son angle le plus intime : celui de la famille. À travers Clélia Rivoire, personnage entier et profondément humain, elle dissèque la mécanique du crime et les zones d’ombre d’un adolescent insaisissable.

Sandrine Cohen, une plume engagée du polar

D’abord actrice (Le Piège afghan en 2011), Sandrine Cohen s’est ensuite tournée vers l’écriture et la réalisation (Le Goût du partage en 2013, Ici tout commence en 2020). Son premier roman, Rosine : une criminelle ordinaire, avait déjà marqué les esprits en s’intéressant à la psychologie d’une femme criminelle. Avec Antoine, un fils aimant, elle confirme son talent pour les intrigues à la frontière du thriller et du drame social.